Die Initiative „aber sicher!“ setzt sich für einen gefahrlosen Schulweg und die Verkehrserziehung an Bremer Schulen ein (v.l.): Christiane Behr-Meenen, Lothar Fesenfeld, Verena Nölle, Claudia Hallensleben, Moritz Vandreier, Nikola Schroth, Ralf Spörhase, Markus Hübner und Heiko Recker. (Anika Seebacher)

Liebe Eltern,

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

liebe Leserinnen und Leser,

Kinder werden so schnell groß – und plötzlich steht bereits die Einschulung vor der Tür. Das ist nicht nur für die Kleinen spannend und neu. Auch für Eltern bedeutet der erste Schultag einen entscheidenden Wendepunkt im Leben. Sorgen und Ängste sind da nur allzu verständlich. Grund zur Panik gibt es jedoch nicht.

Man sollte sich auch nicht verrückt machen, wenn andere Kinder

bereits vor der Einschulung lesen, schreiben, rechnen und möglicher-

weise bis 100 zählen können. Schließlich wird den Kleinen all das in der Grundschule noch ausführlich beigebracht. Das Wichtigste ist auch hier, Vertrauen in das Kind zu haben, dass es seine neuen Entwicklungsaufgaben gut meistern wird. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Lehrkräften und dem Elternhaus ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Kleinen gut entfalten.

Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit mehr Unabhängig- und Selbstständigkeit. Dazu gehört, dass der Nach-

wuchs lernt, sich – auch alleine – sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Eltern können das Selbstbewusstsein ihres Kindes durch Unterstützung, Vertrauen und Verständnis stärken. Zu Hause sollten die Erwachsenen ihm deshalb ruhig ein wenig Verantwortung für leichte

Tätigkeiten geben. Der Gang zum

Bäcker oder der Besuch bei Freunden in der Nachbarschaft erweitert das Selbstvertrauen und stärkt

das Selbstbewusstsein. Der Nachwuchs wird es allein schaffen und zurechtkommen. Lob und Ermutigung sind allerdings immer wichtig.

In der Schule ist der sichere Schulweg in den ersten Wochen ein wichtiges Thema. Kindern dabei Selbstvertrauen zu geben, ihnen zu zeigen, wie sie sich gefahrlos in ihrem Stadtteil bewegen, das sind wichtige Ziele unserer Schulen. Dort ist die Verkehrs- und

Mobilitätserziehung fest verankert. Lehrkräfte und Kontaktpolizisten üben dabei mit den Kindern unter anderem das Überqueren der Straße. Sie weisen auf Gefahren hin und helfen den Schulanfängern, Situationen richtig einzuschätzen und sich sicher auf den Weg zu mehr Unabhängigkeit zu machen. Diese Sicherheit kommt nicht von allein, sondern muss immer wieder geübt werden. Gefahren gibt es viele. Je selbstverständlicher sich die Kinder aber im Straßenverkehr bewegen, desto sicherer werden sie.

Grundschulkinder sollten ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen. Durch die Bewegung an der frischen Luft sind sie ausgeglichener, wacher und können besser lernen. Zugleich wird der Hol- und Bringverkehr vor den Schulen reduziert, der mit Park- und Rangiervorgängen für alle Kinder im Umfeld der Schule eine Gefahr darstellt. Bei Gelegenheit können Eltern ihren Nachwuchs in den ersten Wochen gern begleiten. Vielleicht finden sich auch Mitschüler, die denselben Weg haben.

Viele Schulen nehmen am sogenannten Schulexpress teil: Hier befinden sich im Umkreis von

maximal 15 Minuten Fußweg

„Haltestellen“ rund um die Grundschule, an denen sich die Kinder treffen und in kleinen Gruppen gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen.

So schenken Sie als Eltern Ihren Kindern viel Selbstständigkeit und Vertrauen. Unsere Umwelt dankt es uns, dass das Auto zu Hause stehen bleibt, und Sie selbst sparen viel Zeit, wenn Ihr

Kind seinen Schulweg in der Gruppe zurücklegt. So hat sich der Schulexpress an vielen Grund-

schulen bewährt. Sich zudem selbstständig und sicher im Stadt-

teil zu bewegen, ist ein großer Schritt in der Entwicklung der Kinder. Unsere Aufgabe ist es, Eltern und ihren Nachwuchs bei diesem wichtigen Schritt so zu begleiten, dass sie ihn gemeinsam in Sicherheit gehen können.

Wir wünschen allen Eltern und ihren Kindern einen erfolgreichen

und sicheren Start in die Grundschulzeit und hoffen, dass diese Broschüre Ihnen dabei hilfreiche Hinweise und Tipps liefert, wie sie Gefahrenstellen vermeiden und welche Regeln es zu beachten gilt. Mit Verständnis, gutem Zeitmanagement und ein wenig Übung spielt sich der (Schul-)Alltag dann bald ein.

Auch für alle anderen Leser lohnt der Blick in dieses Journal – und sei es, um die eigene Sensibilität zu erhöhen. Denn Kinder mit ihren anderen Seh- und Reaktionsmustern brauchen Rücksicht,

Umsicht und Erwachsene, die

mit gutem Beispiel vorangehen.

Wir wünschen den Eltern und ihrem Nachwuchs einen perfekten Start in die neue Lebensphase

sowie eine glückliche und entspannte Schulzeit!

Ihre Initiative „aber sicher! –

Gemeinsam für ein

verkehrssicheres Bremen“