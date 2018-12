In mehr als 170 Geschäften lässt es sich gut shoppen. (Weserpark)

Die liebevoll dekorierten Schaufenster sowie die Geschenktipps der Händler im Weserpark inspirieren und machen Lust auf das Weihnachtsfest.

Die Klassiker unter dem Baum: gebundene Bücher, edle Parfums und Gutscheine. Letztere schon allein, um dem Stress eines möglichen Umtauschs zu entgehen. Der Clou: Weserpark-Gutscheine im Wert von fünf, zehn, 25 und 50 Euro sind an gleich zwei Automaten in der Nähe der Kundeninformation erhältlich und flexibel in nahezu allen Geschäften des Shoppingcenters einlösbar.

Soll es stattdessen etwas Persönlicheres sein oder möchte man einen konkreten Wunsch erfüllen, steht das Fachpersonal in den 170 Fachgeschäften beratend zur Seite. Ist die Shoppingliste abgehakt, kann man einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt im Außenbereich genießen, sich bei einem leckeren Essen in der Food Lounge oder bei Kaffee und Kuchen in der Ladenstraße stärken. Das Einpacken der Geschenke übernimmt der Weserpark-Einpackservice (Termine: siehe Aktionen) gegen eine kleine Spende. Unter dem Motto „Bremer helfen Bremern“ kommt der Erlös komplett den sozialen Projekten des Vereins Wilhelm ­Kaisen Bürgerhilfe zugute.

Prominent unterstützt werden die fleißigen Helfer vom Einpackservice durch Bürgerschaftspräsident Christian Weber, der am Nikolaustag von 16 bis 17 Uhr tatkräftig Geschenke verpackt und das Märchenbuch „Viel und Wenig“ signiert, das sich am Stand erwerben lässt. Der Umsatz aus dem Verkauf des Buchs fließt zu 100 Prozent in die Unterstützung sozial benachteiligter Bremer. Am Mittwoch, 19.Dezember, übernimmt Bürgermeister Carsten Sieling von 15 bis 16 Uhr die Position des Chef-Einpackers sowie die individuellen Widmungen der Märchenbücher.

Ob Adventsdeko, Geschenke für die Lieben oder kulinarische Köstlichkeiten: Im Weserpark findet sich alles unter einem Dach. Das Beste: Beim vorweihnachtlichen Bummel im Bremer Osten sparen Centerbesucher nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Den Kunden stehen beispielsweise insgesamt 4700 Parkplätze in unmittelbarerer Nähe zum überdachten Shoppingvergnügen zur Verfügung.