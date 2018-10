Bei festlichen Anlässen ist der Anzug in der Regel die erste Wahl. Doch es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten. (Anika Seebacher)

Bei einem Blick in den Kleiderschrank stellt sich jedoch die Frage nach dem passenden Outfit. Für Herren ist ein Anzug im klassischen Stil meist die erste Wahl. Dabei sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Worauf es letztendlich ankommt, sind angenehmer Tragekomfort und eine gute Passform. Dennoch sollte man dem Anlass entsprechend ein paar Details beachten. Denn eine zu kurz geschnittene Hose oder ein Sakko in der falschen Konfektionsgröße schwächen den Gesamteindruck, selbst wenn es sich um hochwertige Bekleidung handelt. Zwischengrößen und Überlängen sind mittlerweile in vielen Geschäften erhältlich. Wer sich unsicher ist, sollte sich von einem Bekleidungsexperten beraten lassen.

Wer gern Qualitätsware tragen möchte oder großen Wert auf Markenbekleidung legt, muss nicht gleich tief in das Portemonnaie greifen. Denn der Extra-Markt bietet unter der Rubrik Herrenbekleidung eine vielfältige Auswahl an gut erhaltenen Produkten zu erschwinglichen Preisen. Hat man erst einmal seine passende Konfektionsgröße ermittelt, kann man dort nach dem gewünschten Outfit suchen und wird sicherlich schnell fündig. Alternativ lässt sich eine neue Anzughose mit einem Secondhand-Sakko prima kombinieren.

Ob Anzug, Smoking oder eine Zusammenstellung aus Sakko und Jeans: Entscheidend für einen glanzvollen Auftritt ist die richtige Passform des Hemds. Der Ärmel sollte nur knapp unter der Jacke hervorschauen. Wenn dazu eine Krawatte getragen wird, sollte der oberste Hemdknopf geschlossen sein. Hierbei gilt es auf die Kragenweite zu achten. Abgerundet wird das Outfit mit passenden Schuhen und einem Gürtel. Natürlich sollte alles farblich aufeinander abgestimmt sein, einschließlich Accessoires. Ist der Anzug schwarz, so wählt man auch die Schuhe und den Gürtel in diesem Farbton. Bei dunkelblauen, grauen oder beigefarbigen Kombinationen passen auch braune Schuhe.

Ebenso wie bei den Farben kann man auch mit Mustern einen Fehlgriff landen. Grundsätzlich sollte zu einer gestreiften Krawatte nicht noch ein Streifenhemd kombiniert werden, sondern die Wahl auf ein farblich darauf abgestimmtes Modell fallen. Auf großformatige Muster sollte bei der festlichen Bekleidung gänzlich verzichtet werden.

Wer möchte, kann seinen Anzug mit einer Weste aufpeppen. Diese sollte nach Möglichkeit zusammen mit dem Anzug gekauft werden, weil die Stücke dann auf jeden Fall farblich und von der Struktur her optimal zusammenpassen. Klassisch und besonders schick wirkt eine schwarze Weste mit Nadelstreifen, die unter einem dunklen Anzug getragen wird. Auf der Rückseite sollte das ärmellose Bekleidungsstück qualitativ gut verarbeitet sein, damit bei Bedarf das Sakko weggelassen werden kann. Wichtig ist zudem, dass die Weste sich in Form und Schnitt dem Sakko anpasst und bequem am Körper sitzt.