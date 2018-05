Die erfolgreiche Damenabteilung des Schützenvereins überzeugt immer wieder durch gute Ergebnisse. (frei)

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei der Verein, der aktuell 173 Personen zählt, im Jahr 1950 wiedergegründet worden, ab 1957 habe es auch eine Damenabteilung gegeben, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen habe feiern können. Auch den Schießstand habe der Verein nach der Neugründung wiederaufgebaut, denn durch die Maßnahmen der Siegermächte hätte er komplett demontiert werden müssen, „selbst die Fundamente mussten damals verschwinden“. Ab 1952 seien zunächst Kleinkaliber als Sportgewehre zugelassen worden, mit denen ab 1955 auf einem neuen Schießstand, zugelassen nur für Kleinkaliber, habe geschossen werden können. Drei Jahre später sei dann der Spielmannszug gegründet und erneut drei Jahre später seien die Schützen auch als Verein eingetragen worden. „In den späten Achtzigerjahren hat der Verein eine Luftgewehrhalle an den neu gebauten Schießstand angebaut, 2010 schließlich erfolgte der Anbau eines Sportpistolenstandes.“

Auch der Spielmannszug des Schützenvereins ist sehr aktiv und sorgt auch auf dem Schützenfest für Stimmung. (FR, Spielmannszug Westen Mein Verein)

Abschalten vom Alltag

Zum Verein und zum Schießen allgemein gekommen sei sie über Freunde im Jahr 1973. „Für mich, und, wie ich weiß, für viele meiner Vereinskameraden, bedeutet die Ausübung meines Hobbys Abschalten vom Alltag. Es entspannt, wenn man sich nur aufs Schießen konzentriert.“ Und ein hohes Maß an Konzentration und das Fokussieren auf das, was in dem Moment zähle, nämlich der nächste Schuss, sei notwendig, um erfolgreich schießen zu können. „Wer unter Konzentrationsproblemen leidet, der sollte es einmal mit dieser Sportart versuchen.“

Wie es die Tradition verlangt, findet das Westener Schützenfest wie immer an den beiden Pfingstfeiertagen statt, „heute um 12 Uhr geht es mit dem Festumzug durch das Dorf, startend am Amtshaus, los“. Zunächst werden die noch amtierenden Majestäten abgeholt und deren Königsscheiben am Haus angebracht. „Vorher hängen sie immer ein Jahr in unserem Schützenhaus.“ Begleiter werde der Umzug durch ihren Spielmannszug. „Wir hoffen, viele Westener bei unserem Umzug und der anschließenden Feier auf dem Festplatz in den Fuhren begrüßen zu dürfen, wo uns alle eine große Kaffeetafel erwartet.“ Für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die Kinder habe man ebenfalls gesorgt.

Mit Lichtpunktgewehr

Darüber hinaus werden die Schießwettbewerbe fortgeführt. „Bei den Wettbewerben für Kinder wird selbstverständlich mit dem munitionsfreien Lichtpunktgewehr geschossen.“ Parallel dazu findet unter den teilnehmenden Straßen, Firmen und Vereinsmannschaften das Fundpokal-Schießen statt. „Und heute Abend um 20 Uhr beginnt schließlich unser alljährlicher Schützenball, bei dem wieder DJ Tom auflegen wird.“ Der Eintritt ist kostenfrei.

Am morgigen Pfingstmontag trifft sich der Spielmannszug bereits um 7.30 Uhr am Amtshaus, um wenig später die Westener musikalisch zum öffentlichen Katerfrühstück aufzurufen, „beziehungsweise erst einmal zu wecken. Denn ein kräftigendes Frühstück ist auch nötig, um unser anschließendes Schießprogramm durchführen zu können, bei dem als Höhepunkt auch der nächste König oder die nächste Königin in einem hoffentlich spannenden Stechen ermittelt werden soll.“ Im Anschluss folgt neben den Pokalübergaben die Proklamation der Jubiläumsmajestäten. Mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Schießstand gegen 18 Uhr klingt das Fest schließlich aus.

Weitere wichtige Termine für die Westener Schützen sind der 8. und der 10. Juni, da es gleich zwei Jubiläen zu feiern gibt: Der Schützenverein wird 125 Jahre alt, der Spielmannszug 60 Jahre. „Vom 28. Mai bis zum 1. Juni findet in diesem Rahmen ein Wettschießen der Vereine des Kreisverbandes statt.“

Am Freitag, 8. Juni, wird ab 19 Uhr ein öffentlicher Kommersabend mit Festreden sowie Pokal- und Preisverleihungen veranstaltet. „Gäste sind uns herzlich willkommen.“ Stattfinden wird die Feier auf dem Hof Kappel in Westen und musikalisch begleitet von der Blaskapelle ‚Die Weserkreyner‘: „Das ist eine Musikgruppe, die sich dem Oberkrainer-Sound verschrieben hat und die neben traditionellen Titeln auch Schlager und Pop-Klassiker in ihr Repertoire aufgenommen hat und ihrem Stil entsprechend präsentiert.“ Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird die Preisverleihung sein, bei der die Sieger des Wettschießens der Vereine des Kreisverbandes geehrt werden.

Ab 14.30 Uhr zwei Tage später, am Sonntag, lädt dann noch der Spielmannszug zu einem Jubiläumskonzert ein. „Neben unseren Musikern werden auch noch die Original Barmerländer, der St. Annenchor aus Westen und die Vielharmonie Kirchlinteln zu hören sein.“ Eine Kaffee- und Kuchentafel wird es ebenso geben wie eine Hüpfburg für die Kinder, „außerdem wird die Ponyfarm vertreten sein“. Der Eintritt zu beiden Festveranstaltungen ist kostenlos.

Wer nicht nur an ihren Festen, sondern am Schießen allgemein Interesse hat, und auch, wer eine Mitgliedschaft in Erwägung zieht, der kann sich entweder bei ihr unter der Nummer 0 42 39/ 9 51 03 melden oder aber den Schießsportleiter Conrad Schwarze unter der Nummer 0 42 34/ 24 81 kontaktieren. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die zuvor noch keinen Kontakt mit dem Schießen gehabt hätten, würden langsam an den Sport herangeführt, „und Kinder schießen natürlich auch ohne Munition beim Lichtpunktschießen“, so Allerheiligen.

Zunächst schießen sie ausschließlich im Sitzen und mit aufgelegtem Gewehr, mit der Zeit wird dann auch das Schießen im Stehen erlernt. Erwachsene würden, nachdem man auch sie mit den Sicherheitsvorschriften vertraut gemacht habe, mit dem Luftgewehr beginnen. Das wöchentliche Training findet jeweils am Donnerstag statt, die Jugendabteilung treffen sich von 16 bis 17 Uhr, anschließend ist der Schießstand für alle anderen Altersklassen freigegeben.

Diverse Disziplinen

„Grundsätzlich kann man bei uns diverse Disziplinen ausüben, wir schießen beispielsweise auch liegend 60 Schuss, außerdem gibt es den Dreistellungskampf, bei dem jeweils 20 Schuss im Stehen, im Knien und im Liegen absolviert werden müssen“. Außerdem unterscheidet man im Schießsport Freihandschießen und die sogenannte sportliche Auflage. Distanz und Größe der Scheiben, auf die bei ihnen ausschließlich geschossen werde, variieren je nach Art der Waffen.

Über diese wiederum verfüge zum einen der Verein und entleihe sie an die Schützen, „aber einige sehr aktive Schützen haben auch ihre eigenen Waffen, gerade wer häufig an Wettkämpfen teilnehmen will, legt sich oftmals eine oder mehrere eigene zu“. Seitens des Vereins werden regelmäßig Rundenwettkämpfe sowie Kreismeisterschaften ausgerichtet, außerdem gibt es Bezirksliga-, Kreismeister-, Landesliga- und deutsche Meisterschaften.