Bei den Junioren errang Finn Schwinning, bei den Jugendlichen Maurice Meyer den begehrten Titel. Luis Weiß wurde Jugendprinz, wie der Vize-König bezeichnet wird. Der Titel des Kinderkönigs – diese Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren schießen mit einem Lichtpunktgewehr – wurde nicht ermittelt, da sämtliche Kinder ferienbedingt verreist waren. Zum Herbstschießen wird dann diese Aktion nachgeholt. Dann wird die Jugendabteilung auch wieder von der ehemaligen Landesalterskönigin Marlies Schaps unterstützt, die wegen einer Knie-OP wochenlang ausgefallen war.

Es ist für den Schützenverein Lilienthal erfreulich, dass jetzt vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg zum Schießsport gefunden haben, bei dem Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. So bleibt das Smartphone für zwei bis drei Stunden im Hintergrund, da der Sport Konzentration erfordert, um positive Ergebnisse zu erzielen. Beim Schützenfrühstück wurde eine Sammelaktion durchgeführt, bei der so großzügig gespendet wurde, dass ein Pressluftgewehr angeschafft werden kann. Interessierte Kinder und Jugendliche haben dienstags ab 18 Uhr die Gelegenheit, kostenlos an einem Schnupperkurs im Schützenhaus, Am Holze 2a, teilzunehmen.