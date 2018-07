Der Vorsitzende Carsten Wiechmann (l.) freut sich über neue Vorstands­mitglieder (v. l. n. r.): Herwig Brinkmann, Helmut Wachtendorf, Dirk Holschen, Andrea Holschen, Ulf Tönjes, Jens Kläner und Keno Cordes (nicht im Bild). (Schützenverein Bürstel Immer)

Augenfälliges Beispiel ist der Umbau des Schießstandes und die Anschaffung eines EDV-gestützten Systems zur Schussauswertung, das jetzt in Angriff genommen wird.

Im nächsten Jahr sollen die ­Arbeiten beginnen. Der SV plant einen Umbau und eine ­Sanierung des 50-Meter-Schießstandes für Kleinkaliber. Diese Moderni­sierung ist notwendig, da die ­Anlage nicht mehr den aktuellen Vorschriften des Waffen­gesetzes entspricht, heißt es aus dem ­Verein.

Seit 23 Jahren besteht die Seniorenabteilung besteht, die sich jeden ersten Montag zum Übungsschießen, Karten spielen und klönen trifft. Amtssprache ist Plattdeutsch. (Schützenverein Bürstel Immer)

So muss zum Beispiel der Platz hinter den Schützen vergrößert werden. Des Weiteren ist es erforderlich, die Schießstände von derzeit neun auf acht zu reduzieren, um korrekte Abstände zwischen den Schützen zu ­gewährleisten. Zusätzlich müssen die Seitenwände aufgemauert und die Schieß­blenden ­erneuert werden. „Unter Ein­beziehung eines entsprechenden Gutachtens ­eines Schießstandsachverständigen wurde uns Anfang diesen Jahres eine Baugenehmigung vom Landkreis Oldenburg erteilt“, teilt der Vorstand mit.

Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen sollen ebenfalls das mittlerweile 25 Jahre alte, elektronische Schussauswertungssystem und die Kugelfänge ersetzt werden. Die vorhandene Anlage läuft noch im DOS-­System und ist anfällig für ­Störungen. Durch die neuen ­Kugelfänge soll zudem eine ­bessere Schall- und Bleistaubabsorption erreicht werden.

Darüber hinaus muss im ­angrenzenden Luftgewehrstand die mittlerweile nicht mehr den Schießstättenrichtlinien entsprechende Holzverkleidung durch passende Plattenwerkstoffe ausgetauscht werden.

Die Vereinsaktiven freuen sich darauf, den modernen Schießstand mit regem Leben zu füllen. Aktuell hat der SV Bürstel-­Immer rund 430 Mitglieder – davon sind 60 Kinder und Jugend­liche. Während manch anderer Schützenzusammenschluss mit Nachwuchsmangel zu kämpfen hat, kann sich Bürstel-Immer also über ausreichend Betei­ligung in allen verschiedenen Altersstufen freuen. Viele der heutigen erwachsenen Schießsportler sind selbst von Kindesbeinen an dabei und in den ­Verein hineingewachsen.

Seit 122 Jahren ist der SV der zentrale Verein im Dorfleben. Er wirkt für den Ort wie ein Bindeglied und pflegt viele feste ­Traditionen. Geselligkeit wird großgeschrieben. Auch der sportliche Aspekt kommt nicht zu kurz. Seit 2017 ist der SV ­Mitglied im Oldenburger Schützenbund und im Kreissportbund. Am 11. Juli 1896 wurde der ­Verein gegründet. Schon vier Wochen später fand das erste Schützenfest statt.