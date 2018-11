Bot auf dem Wintermarkt in Farge Seemannslieder zum Schunkeln, alte Schlager zum Mitsingen und auch Shanties: der Schifferchor Rekum.

Kinderkarussell und ein Clown, Marktstände und Buden, Kaffee und Kuchen, Pommes und Fischbrötchen, Bratwurst und Suppe, Musik und Spiele waren das Markenzeichen des Farger Wintermarktes. Von Anfang an war auch der Schifferchor Rekum mit von der Partie. Seemannslieder zum Schunkeln, alte Schlager zum Mitsingen und auch Shanties gehören einfach mit zum Wintermarkt. Von 15 bis 17 Uhr unterhielt der Schifferchor Rekum sein Publikum mit flotten und auch nachdenklichen Liedern.

Der nächste größere Auftritt des Schifferchors Rekum findet am zweiten Advent im Fährhaus Farge beim jährlichen Weihnachtskonzert im weihnachtlich geschmückten Saal statt. Der Schifferchor Rekum würde sich über eine rege Teilnahme am Konzert freuen und wünscht sich ein volles Haus. Karten können im Vorverkauf bei Heino Wege unter der Telefonnummer 04 21 / 68 13 72 bestellt werden. Der Schifferchor Rekum sucht immer wieder Männer, die Lust am Singen haben, sowie Musiker und Musikerinnen, die den Chor dabei mit ihrem Spiel begleiten. Am Telefon stehen dafür Johann Gloistein unter der Rufnummer 04 21 / 60 82 99 und auch jeder Aktive zu Auskünften bereit. Weitere Informationen gibt es auch unter www.schifferchor-rekum.de.