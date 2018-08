Die Auftritte des Schifferchors Rekum sind für die Senioren im Kursana-Domizil Bremen in der Löhstraße 44 immer absolute Höhepunkte, auf die sie sich lange im Voraus freuen. Rund 60 Bewohner hatten sich jetzt wieder zum Auftritt der „singenden Seemänner“ im Foyer der Senioreneinrichtung versammelt, um bei Shantys und heiteren Liedern mit viel Seefahrerromantik zu feiern. Der aus zahlreichen Fernseh- und Radiosendungen bekannte Chor, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, sorgte im Nu für Superstimmung; es wurde eifrig mitgesungen und geschunkelt.

Erstmals war auch Meike Schröder (Mitte links), die erst vor wenigen Wochen ins Kursana-Domizil eingezogen ist, bei einem Auftritt des Schifferchors Rekum dabei. Sie saß in ihrem Rollstuhl in der ersten Reihe und ließ sich schnell von der Lebensfreude ihrer Mitbewohner anstecken. „Das Konzert war toll“, sagte Meike Schröder, die zum ersten Mal eine größere Veranstaltung in der Senioreneinrichtung miterlebte. „Hier ist immer etwas los. Ich freue mich darüber, dass wir hier so schön gemeinsam Spaß haben können.“