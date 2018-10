Nachdem man in den Vorjahren bereits an Nord- und Ostsee, sowie am Rhein gewesen ist, hatte man sich in diesem Jahr Brauneberg an der Mosel zum Ziel gemacht. Natürlich sind auf der Fahrt auch immer die Liederbücher und die Musikinstrumente, Akkordeon und Gitarre, mit dabei.

Bereits auf der Hinfahrt mit dem Zug nach Koblenz gab die Gruppe auf Wunsch der Mitreisenden eine kleine Kostprobe ihrer Lieder zum Besten. Auch am Abend im Hotel kam man nicht herum, für die anderen Hotelgäste ein paar Lieder zu singen. Am nächsten Tag fand eine Bootsfahrt nach Traben Trabach statt, zu der das Schiff extra zu einem nahegelegenen Bootsanleger kam, um die Gruppe aufzunehmen.

Sowohl auf der Hinfahrt nach Traben Trabach, als auch später auf der Rückfahrt fand zur Freude der Passagiere ein kleiner Auftritt auf dem Schiff statt und durch lebhaften Beifall wurde nach einer Zugabe gefordert. Am Abend durfte natürlich eine Weinprobe nicht fehlen.

Am dritten Tag ihrer Reise betätigte sich die Shantygruppe etwas sportlich und unternahm mit den ausgezeichneten hoteleigenen Fahrrädern eine Radtour nach Bernkastel-Kues.

Auf schönen Radwegen entlang der Mosel ging es auf der einen Seite der Mosel zum Ziel und nach einem längeren Aufenthalt in Bernkastel-Kues auf der anderen Seite wieder zurück. Auf der Rückfahrt wurde noch ein Halt bei einem gerade beginnenden Weinfest gemacht.

Natürlich wurde an allen Tagen reichlich Wein getrunken und selbst einige Biertrinker tauschten das gewohnte Bier gegen einen mundenden Riesling ein. So vergingen die Tage wieder viel zu schnell und man trat die Heimfahrt an.