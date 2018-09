Nach der OP

Schildkröte mit Lego-Rollstuhl in Zoo-Klinik unterwegs

Not macht erfinderisch: Um einer verletzten Schildkröte zu helfen, suchte und fand man in einem Zoo in Baltimore eine kreative Lösung.