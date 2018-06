Bremen-Nord

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlagzeugunterricht in Lesum und Vegesack

FR

Bremen-Nord. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Schlagzeug lernen möchten, haben bei der Musikschule Ridder die Gelegenheit, ab sofort Unterricht zu bekommen. Unter der Leitung der Diplomschlagzeugerin Nadja Heinrich werden jeden Dienstag und Mittwoch in der Oberschule Lesum und in der Musikschule Vegesack in der Georg-Gleistein-Straße 60 Kurse angeboten.