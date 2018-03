Mit neun bis zehn Jahren seien sie für ihre menschlichen Verfolger praktisch unerreichbar, erklärt eine Forschergruppe um den Biologen Henrik Thurfjell von der kanadischen University of Alberta im Fachjournal „PLOS ONE“. Diese Aussage beruht auf Beobachtungen in Kanada.

Nach Darstellung der Wissenschaftler nutzen ältere Rothirsche verschiedene Methoden, um nicht erschossen zu werden. So senkten sie die Wahrscheinlichkeit einer gefährlichen Begegnung mit Jägern dadurch, dass sie sich weniger bewegten. Vor allem in der Nähe von Straßen neigten die erfahrenen Tiere zudem dazu, sich im Wald oder in anderen unübersichtlichen Bereichen zu verbergen – insbesondere in der Morgen- und Abenddämmerung.

Wenn die Forscher ihre Beobachtungen richtig deuten, sind Rothirsche sogar in der Lage, angemessen auf die Bewaffnung von Jägern zu reagieren. Während der Jagdsaison für Bogenschützen suchen die Tiere demnach eher zerklüftetes Terrain und Anhöhen auf. Nach Ansicht der Wissenschaftler berücksichtigen sie vermutlich die Tatsache, dass sich die mit einem Bogen ausgerüsteten Jäger sehr viel dichter an ihre Beutetiere heranpirschen müssen als Jäger mit Gewehren.

Für ihre Untersuchung versahen die Forscher 49 weibliche Rothirsche im Alter von einem bis zu 18 Jahren in den kanadischen Provinzen Alberta und British Columbia mit Sendehalsbändern. Über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren sammelten sie auf diese Weise Informationen über das Verhalten der Tiere.

Rothirsche leben gesellig und können über 20 Jahre alt werden – alt genug, um einiges zu lernen. Weil Jäger es vor allem auf die männlichen Hirsche abgesehen haben, können die weiblichen Tiere von deren Fehlern lernen. Männliche Rothirsche unterscheiden sich von denen anderer Hirscharten durch ihr besonders großes und weitverzweigtes Geweih. In Mitteleuropa zählt der Rothirsch zu den größten freilebenden Wildtieren. Seinen Namen verdankt er dem rötlich-braunen Sommerfell, das im Herbst durch ein grau-braunes Winterfell ersetzt wird.

Für Tiere kann es lebenswichtig sein, sich an das Verhalten neuer Verfolger oder neue Jagdmethoden anzupassen. „Vor allem Wildschweine sind ausgesprochen schlau“, sagt Torsten Reinwald, Sprecher des Deutschen Jagdverbandes. Bei mit Sendehalsbändern ausgestatteten Bachen, das heißt weiblichen Tieren, habe sich gezeigt, dass sie vor Beginn einer Jagd sofort auf das Geräusch der ersten Autotür reagiert hätten. Sie hätten ihre Rotte aus der Gefahrenzone heraus an die Reviergrenze geführt. „Nach Ende der Jagd kamen sie zurück“, berichtet Reinwald.

Das Wild könne Gefahren gut einschätzen, gleich, ob sie von einem Menschen oder einem Wolf ausgingen. Viele Tierarten, darunter auch Rotwild, blieben zum Beispiel erstaunlich ruhig, wenn Menschen auf Wegen im Wald unterwegs seien, reagierten aber sofort, wenn sich abseits der Wege Ungewohntes tue.