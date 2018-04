Rund um die Uhr versorgen die fleißigen Bäckereifachverkäufer ihre Kunden mit Kaffee und Kuchen sowie kleinen Mittagsgerichten.

Von Montag bis Sonnabend ist das Café die erste Anlaufstelle am Marktplatz, wenn es um frische Backwaren geht. Von 7 bis 18.30 Uhr kann man dort frühstücken, Snacks genießen oder einen Cappuccino in der Sonne trinken. Sonntags hat das Café in der besten Kuchenzeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die 40 Innenplätze sowie die zahlreichen Sitzgelegenheiten unter freiem Himmel direkt am Marktplatz laden während der warmen Monate förmlich dazu ein, während des Stadtbummels seinen kleinen Zwischenstopp einzulegen.

Für alle, die etwas Leckeres mitnehmen möchten, produziert das Café zudem mehrmals täglich frische Brötchen aus dem Ladenbackofen sowie Brot.