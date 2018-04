Thomas Strunz gehört in der neuen Saison nicht mehr zur Expertenriege beim "Doppelpass" bei SPORT1. (SPORT1 / Rupp)

Er polarisierte. Aber er war auch der Experte, der sich tatsächlich noch um das Spiel selbst kümmerte und die üblichen Personaldiskussionen nicht so wichtig nahm. Jetzt gab Thomas Strunz seinen Abschied vom TV-Talk „Doppelpass“ zur neuen Saison bekannt. Es sei an der Zeit, neue Wege zu gehen, sagte er der „Bild“.

Seit 2002 arbeitete der gebürtige Duisburger als „Experte“, zunächst beim „Morgenmagazin“, seit einigen Jahren für SPORT1. Schon in den letzten Wochen war er nur noch selten beim „Doppelpass“ am Sonntagmorgen zu sehen. Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1, teilte auf Anfrage mit: „Thomas hat uns von seinem Entschluss, im Sommer nach der WM aufzuhören, informiert. Wir bleiben ihm natürlich verbunden und bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit in mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit hat er sich als Experte nicht nur beim 'Doppelpass', sondern auch in anderen Formate wie der 'Spieltaganalyse' einen exzellenten Ruf erworben.“

Über zehn Jahre arbeitete Thomas Strunz für SPORT1. (SPORT1 / Rupp)

Für die neue Saison sei man bereits in guten Gesprächen mit möglichen neuen Experten. Zuvor aber soll es noch weitere Auftritte von Strunz geben, unter anderem bei geplanten Ausgaben vom „Doppelpass“ zur WM. Zuvor jedoch hat Strunz, der im Leben jenseits des Fernsehens als Geschäftsführer und Spielerberater bei arena11 tätig ist, Grund zu feiern: Am 25. April wird er 50 Jahre alt.