Am Donnerstag, 13. Dezember, 22.45 Uhr, bittet Gerburg Jahnke zum letzten Mal zur "Ladies Night" auf die ARD-Bühne. (WDR / Melanie Grande)

Kabarettistin Gerburg Jahnke gibt nach zwölf Jahren den Vorsitz der einzigen rein weiblichen Kabarett-Show im deutschen Fernsehen auf. Am Donnerstag, 13. Dezember, 22.45 Uhr, wird die 63-Jährige zum letzten Mal zur „Ladies Night“ auf die ARD-Bühne bitten. 2019 werden dann drei Kolleginnen Jahnke ersetzen: Daphne de Luxe, Lisa Feller und Meltem Kaplan geben im Wechsel die Chefin.

In ihrer letzten Show begrüßt Jahnke schon mal zwei ihrer Nachfolgerinnen: Daphne de Luxe steht in der Dezember-Ausgabe ebenso auf der Bühne wie Lisa Feller. Außerdem dabei: Katie Freudenschuss, Nessi Tausendschön und „Suchtpotenzial“. Jahnke, ehemalige Kunststudentin aus dem Ruhrpott, beendet ihr viel gelobtes Engagement für das vom WDR produzierte Format wohl freiwillig. In Zukunft will sie sich verstärkt ihrem Live-Programm „fraujahnke hat eingeladen“ widmen sowie verschiedene Inszenierungen in Dortmund, Oberhausen und Hamburg übernehmen. Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder beim WDR-Fernsehen, bedauerte ihren Abschied: „Gerburg Jahnke ist im WDR Fernsehen, in der gesamten deutschen Comedy- und Kabarettszene ein Role-Model für reflektierten weiblichen Humor. Gemeinsam haben wir es geschafft, Comediennes wortwörtlich 'eine Bühne' im deutschen Fernsehen zu geben.“