Schnell ein Selfie zum Likes sammeln? Geht es nach den Plänen von Instagram, soll aus dem sozialen Netzwerk das Konkurrenzdenken verschwinden. (2016 Getty Images)

Ist auf Instagram bald Schluss mit dem Rennen um die meisten Likes? Wie der Chef der Social-Media-App, Adam Mosseri, in einem Interview mit der „FAZ“ verlauten ließ, ist derzeit eine neue Darstellung der Gefallensbekundungen im Gespräch. „Wir wollen nicht, dass Instagram ein Wettbewerb ist“, betonte Mosseri in dem Gespräch. Der Fokus solle weg von einem „Konkurrenzdenken“ gelenkt werden. Die Lösung: Die genaue Anzahl an Likes könnte schon bald nicht mehr angezeigt werden. Zwar soll man auch künftig sehen, wer das Bild mit einer „Gefällt mir“-Angabe versehen hat. Statt „Adam und 17 anderen hat das gefallen“ tauche dann allerdings nur noch die Angabe „Adam und anderen hat das gefallen“ am Rand des Bildes auf.

Die „Privatisierung“ der Like-Angaben, wie es Mosseri im Interview nennt, werde derzeit bereits in Kanada getestet, Ob und wann die neue Darstellung auch in anderen Ländern eingeführt werde, sei derweil noch nicht absehbar. Um bessere Einblicke in das Nutzerverhalten zu erhalten, werden derzeit diverse Umfragen durchgeführt, wie Mosseri erläuterte. Dabei werde unter anderem überprüft, ob durch die Privatisierung der Likes der Druck auf die Nutzer abnehme. „Wenn die Menschen weniger Zeit auf Instagram verbringen, aber die Zeit viel mehr schätzen, in der sie sich dort aufhalten, könnte das ein guter Tausch für uns sein“, befand der Instagram-Chef.