Schmuck, der nach Hause kommt

Julien Sauer

Wer gerne in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre Schmuck shoppen möchte, und das ohne das ganz große Geld ausgeben zu wollen, der hat eine Gelegenheit dazu: Victoria – die Firma, geschaffen von Frauen für Frauen – bringt auch in Weyhe Schmuck an die Frau. Bei privat organisierten Partys stellen die Beraterinnen Gastgeberin und deren Gästen die Schmuckstücke in netter Atmosphäre vor.