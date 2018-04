Nach wie vor liegt Schmuck im Trend, der vom Träger nach eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Besonders bekannt ist die dänische Marke Trollbeads. An Leder- und ­Silberarmbändern sowie Armspangen werden dabei kleine Anhänger gesammelt, die vom Hersteller in immer wieder ­neuen Formen gestaltet werden. Die sogenannten Charms aus Silber, Gold und anderen Edelmetallen werden durch farbige Perlen aus Muranoglas ergänzt. „Es gibt Charms für unzählige Anlässe: zum Beispiel einen ­Babywagen, der die Trägerin an die Geburt des Kindes erinnert, oder ein Herz mit einer knienden und einer stehenden Figur, das den Heiratsantrag symbolisiert“, schildert Silvia Seibt, die ihren Ehemann, den Goldschmied Wolfgang Seibt, in der Beratung der Kunden unterstützt. Die Sammelarmbänder erzählen so mit der Zeit ein Stück Lebensgeschichte des Trägers.

Neu sind in diesem Sommer die Charms gemäß Themen­paketen, die der dänische ­Hersteller herausgibt. Küste und Meer, Berg, Wald und Wiesen ­sowie Liebe heißen die drei ­Kollektionen. Wer also die See liebt, kann sich mit solchen ­stimmungsvollen Anhängern versorgen wie Leuchtturm, ­spielende Delphine, Seeigel und Meerjungfrau. Eine Besonderheit, die in der Region auf ­Interesse stoßen dürfte, ist der Charm Bremer Stadtmusikanten. Der Anhänger ist ab dem ­

4. Mai in einer limitierten Auf­lage von 3000 Stück erhältlich.

Maritime Klassiker aus anderen Schmucksparten sind außerdem die Ketten mit Ankern als Anhänger sowie die lässigen Hanse- und Hafenklunker aus Hamburg, die das Seibt-Team ebenfalls im Sortiment führt. Zu den Stücken für Damen und ­Herren gehören zum Beispiel Armbänder aus Kunststoff- und Edelmetallgeflecht sowie mit ­integrierten Ankern. Einen ­außergewöhnlichen Hingucker bilden außerdem Silbergeschmeide mit Karibikbernstein. „Der Stein wird so genannt, weil seine grüne Farbe an das Meer und die Palmenstrände dort ­erinnert“, erklärt Wolfgang Seibt.

Auch in Hinsicht auf ein anderes Schmuckstück steigt das sommerliche Trendbarometer: Nachdem die digitale Uhr auf dem Smartphone die Armbanduhr längere Zeit verdrängt hatte, möchten Frauen und Männer das elegante Accessoire nun wieder am Handgelenk zeigen. Das Sortiment des Syker Juweliers ist entsprechend groß. „Wir ­haben zum Beispiel schicke neue Modelle von Citizen und Casio hereinbekommen“, sagt er. ­Große Chronografen, die zusätzlich kleinere Zifferblätter etwa für die Sekunden- und Datumsanzeige besitzen, liegen bei den Herren im Trend, sagt der Fachmann. Dazu passen farbig abgesetzte Leder- oder edle Metall­armbänder. „Ein Material, das gerne gewählt wird, ist Super­titanium. Es ist leicht, hautfreundlich und unempfindlich“, gibt er einen Tipp. Auch Uhren, die sich mit dem Smartphone koppeln lassen, sind gefragt.

Fliegeruhren sind als Hightech-Modelle bekannt und ­beliebt. Ein besonderes Stück präsentiert das Seibt-Team seit Kurzem: die Funkuhr Blue ­Angel JY von Citizen. Digitale Datumsanzeige, Weltzeit in 43 Städten, 1/100 Sekunde Chronograph, ewiger Kalender, Countdown- Timer, zwei Alarme, drehbare Lünette und mehr werden auf dem blauen Zifferblatt angezeigt. Das Modell ist von der ­Eliteflugstaffel „Blue Angels“ der US Navy inspiriert.

Neben den Markenwaren bietet der Goldschmiedemeister Wolfgang Seibt auch Umarbeitungen, Reparaturen und individuelle Schmuckanfertigungen an. „Wenn ich nach Kundenwunsch designe, kann ich ­meine ganze Kreativität entfalten“, freut sich der Handwerksmeister. Eine intensive Beratung spielt dabei eine wichtige Rolle. So entsteht ein einzigartiges Stück. „Von Hand gefertigter Schmuck unterstreicht die ­Individualität eines Menschen und ist Ausdruck seiner Persönlichkeit“, findet er.