Luna ist ein österreichischer Familienbetrieb mit Sitz in Bludesch. Der Schmuck ist für jeden Tag und jeden Anlass die richtige Wahl. Er zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine außergewöhnliche Kollektion aus, die ganz individuell zusammengestellt werden kann. Viermal im Jahr gibt es neue Elemente der Kollektion, sodass es immer wieder Aktuelles zu entdecken gibt. Alle Schmuckstücke der Kollektion sind nickelfrei. Die Steine, die verarbeitet werden, kommen aus dem Haus Swarovski. Sicher lassen sich hier schöne Geschenkideen oder auch das passende Accessoire für die nächste Feier und den Alltag finden. Im Café des Kulturgutes gibt es selbstverständlich wie an jedem Sonntag köstliche Torten und Kaffeespezialitäten, die den Nachmittag genussvoll abrunden.

Des Weiteren präsentiert derzeit Arne von Brill in einer erstmals auf dem Ehmken Hoff vorgestellten Ausstellungsform unter dem Titel „Mallorca noir“ Fotos seiner Reisen durch das gewöhnlich mit Strandurlaub und Partymeile in Verbindung gebrachte Urlaubsparadies – als Diashow auf einem großen Bildschirm. Auf den Bildern des Künstlers zeigt sich dabei eine ganz andere Seite der Insel. Durch Filtertechnik in schwarz-weiß ganz besonders in Szene gesetzt, lassen die Fotos die Betrachtenden eintauchen in eine scheinbar unberührte Natur voller Geheimnisse und Alltagswunder. Durch eigens für die Ausstellung vom Künstler erstellte Musik, die die Diashow untermalt, wird das Betrachten der Fotos zu einem Erlebnis für die Sinne. Die Gäste können sich noch an diesem und am kommenden Sonntag jeweils von 14 bis 17.30 Uhr auf eine ganz besondere Urlaubsreise begeben, die mit dem Eintreten in den leicht abgedunkelten Ausstellungsraum des Kulturgutes beginnt.