Schnapszahldaten wie zum Beispiel der 19.9.19 sind als Heiratstermin sehr begehrt. (Angie Harms)

1.9.2019, 9.9.2019, 19.9.2019, 2.2.2020, 22.2.2020 – an Tagen mit solchen Daten wird vermehrt geheiratet – oft auch ohne Rücksicht auf den Wochentag. Aber warum ist das so? Zum einen lässt sich so ein Hochzeitsdatum natürlich leichter merken. Manchmal verbinden Paare auch etwas Persönliches damit, wie das Kennenlerndatum.

Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Standesbeamten, Gerhard Bangert, sagt: „Menschen sind abergläubig. Sie versuchen das Glück für die Ehe zu bannen, indem sie besondere Daten finden.“ Für die Leiterin des Standesamts Braunschweig, Ursel Koch, steht fest: „Oft wählen Paare Schnapszahlen oder andere Daten mit speziellen Zahlenkombinationen wegen der Männer – die können sich das Hochzeitsdatum dann besser merken.“

Schnapszahldaten haben identische Ziffern. Sie heißen deshalb so, weil, wie der Duden schreibt, „ein Betrunkener beim Lesen einfache Ziffern doppelt sieht“.

Neben dem Beinahe-Schnapszahldatum 19. September sind auch der 1.9.2019 und der 9.9.2019 vielerorts beliebtere Heiratstermine als andere Wochentage. Auch dann bieten Standesämter Zusatztermine an – die jedoch mancherorts noch unbesetzt sind. Sprecherin Nicole Trum von der Stadt Köln erklärt: „Schnapszahltermine sind immer nur dann Renner, wenn sie an einem Freitag oder Samstag liegen.“ Am beliebtesten sind klassische Schnapszahlen, etwa der Freitag 11.11.11. Damals sagten in Köln 133 Paare ja – an gewöhnlichen Wochenenden trauen Standesbeamten dort acht bis zehn Paare.

Ein Aberglaube voller Pech?

Zumindest laut australischen Forschern ist das Heiraten an Schnapszahldaten jedoch eine Schnapsidee. Die Forscher untersuchten 14 Jahre niederländische Heiratsregister und fanden heraus, dass Paare, die sich an Daten mit speziellen Zahlenkombinationen die lebenslange Liebe geschwört haben, häufiger scheiden als andere Ehepaare.

Für Deutschland glauben die Forscher, dass die Resultate wegen der kulturellen Nähe ähnlich sein könnten. Belegt ist das allerdings nicht, und so lassen sich weiterhin viele Heiratswillige an Schnapszahltagen trauen.