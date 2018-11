Operation gelungen – Puppe wieder frei: Mit dem entsprechenden Fachwissen hatten die Feuerwehrleute ihre Aufgabe schnell gelöst.

„Wenn Personen durch Maschinen oder deren Anbauten eingeklemmt und verletzt worden sind, kommt die Feuerwehr zum Einsatz.“ Dabei komme es auch immer wieder vor, dass sich Kinder oder auch Erwachsene selbst einklemmen und dann zum Beispiel den Arm oder Finger nicht mehr eigenständig aus einer Verengung herausbekommen.

Den Einsatz in einem solchen Fall hat die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck kürzlich im Rahmen eines Übungsdienstes geprobt. Der Hilferuf: Ein Kind – simuliert durch eine Trainingspuppe – hat sich beim Spielen die Hand in einem Rohr eingeklemmt und konnte die inzwischen angeschwollene Hand nicht mehr selbst aus dem Rohr ziehen. „Aufgabenstellung war es nun, erst einmal die Gerätschaften und Maschinen für so eine Lage zu benennen und über den sicheren Umgang, die persönliche Schutzausrüstung und die Handhabung Bescheid zu wissen sowie das Kind zu befreien“, schildert Marcus Zylka den Übungseinsatz der Feuerwehrleute.

Bei einer technischen Rettung gelte nicht selten der Spruch „Viele Wege führen nach Rom“, sagt der Pressewart. „So musste in kurzer Zeit eine schnelle, sichere und effektive Lösung für die Rettung des Kindes gefunden werden. Die unterschiedlichen Berufsbilder der freiwilligen Feuerwehrleute sind auch hier ein großer Vorteil.“

In diesem Fall habe ein Installateur zur gesuchten Lösung beigetragen. Nicht das größere Gerät, dessen Einsatz die Feuerwehrleute zunächst erwogen, sondern ein einfacher Seitenschneider habe letztendlich für die effektivste Lösung gesorgt, berichtet der Pressewart. „Nur durch solche Übungen, die zusätzlich zu den Einsätzen in der Freizeit der Feuerwehrleute durchgeführt werden, kann die Effektivität und Sicherheit der Rettungen bei realen Einsätzen erhöht werden.“

Das Kind konnte bei dieser Übung erfolgreich befreit werden, „und es gab positive Rückmeldungen in der Nachbesprechung, so dass die Kameraden den Dienst mit neuen Erkenntnissen beenden konnten“, lautete die zufriedene Bilanz der Übung.