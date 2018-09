Um den Nordcup und um den Beginners Cup geht es an diesem Sonntag in der BMX-Bahn auf der Sportanlage Oeversberg in Grohn, Friedrich-Humbert-Straße 24. Von 10 bis 11 Uhr kann man sich einschreiben, zwischen 10.30 und 11.45 Uhr ist Training, und ab 12 Uhr

Schnell und athletisch