Norbert Caesar und seine Tochter Anne-Catherine leiten die Geschicke des 1909 gegründeten Unternehmens. (Ellen Stüdgens)

„Wir führen in unserem Sortiment fast alles, was man im Fall eines Ein- oder Auszugs benötigt“, erläutert Norbert Caesar, der das alteingesessene Fachgeschäft im Ostertorsteinweg 13 gemeinsam mit Tochter Anne-Catherine Caesar leitet. So gehören Wandfarben sowie das für einen gelungenen Anstrich nötige Zubehör wie Pinsel und Abdeckplane ebenfalls zum Angebot. Aber auch wenn der Wasserhahn tropft oder der Ablauf der Spüle defekt ist, verspricht ein Besuch in der Fachabteilung rasche Abhilfe. Daneben sind bei Caesar Kleineisenwaren wie Nägel und Schrauben in großer Vielfalt erhältlich.

Auch Gartenfreunde finden auf der 300 Quadratmeter großen Ladenfläche vieles, was ihr Herz höherschlagen lässt. Wer etwa plant, seinen Garten oder Balkon zu verschönern, wird schnell fündig. Neben Pflanzgefäßen in zahlreichen Ausführungen und Größen führt das Geschäft diverse Gartengeräte verschiedener Marken. Befestigungen für Balkonkästen gehören ebenso zum Sortiment.

Der Mini-Baumarkt ist gut sortiert. (Ellen Stüdgens)

Kundennähe wird bei Familie Caesar seit jeher großgeschrieben. „Unsere Mitarbeiter helfen gern

bei der Auswahl der richtigen Baustoffe, Werkzeuge oder Materialien und halten den einen oder anderen praxiserprobten Tipp für die anschließende erfolgreiche Umsetzung oder Reparatur bereit“, erläutert Norbert Caesar.

Um für anstehende Arbeiten bestens gerüstet zu sein, gehöre in den Haushalt eines jeden Hobbyhandwerkers ein gut ausgestatteter Werkzeugkasten. „Hammer, Zollstock, Wasserpumpenzange, PUK-

Säge und Schraubendreher sind unentbehrlich für viele kleine Reparaturen. Und wie man das Werkzeug benutzt, erklärt unser Fachpersonal gern“, sagt der erfahrene Geschäftsmann.

Wer Küchengeräte, hochwertige Töpfe, schöne Vasen oder interessante Geschenkideen sucht, kommt bei der großen Auswahl ebenso auf seine Kosten. „Wir bieten in unserer Haushaltswarenabteilung ein umfassendes Angebot rund um

Küche und Haushalt: Neben der Grundausstattung wie Kochgeschirr, Auflaufformen oder Küchenmessern finden sich innovative Haushaltshelfer wie Micro­plane-Reiben oder Backformen aus Silikon“, zählt Norbert Caesar auf.

„Im Lauf der Zeit haben wir das Sortiment immer stärker auf die Kundenwünsche angepasst“, fügt Anne-Catherine Caesar hinzu. Ein Bestreben von ihr und ihrem Vater sei dabei gewesen, den Kunden ein Mehr an Kompetenz, Beratung und Dienstleistung zu bieten. So sorgt etwa der Bestellservice dafür, dass selbst Wünsche, die nicht zum Basis-Sortiment gehören, zeitnah erfüllt werden können.

Gegründet wurde der Familienbetrieb 1909 von Carl Caesar als Geschäft für Öfen, Herde und Badeeinrichtungen in der Straße Außer der Schleifmühle. In den 1930er-Jahren erfolgte der Wechsel an den heutigen Standort im Ostertorsteinweg 13, wo sich seit 1830 eine Eisenwarenhandlung befand. Seit dem Umzug ist das Fachgeschäft ein fester Bestandteil im Bremer Viertel.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16.30 Uhr. Ein virtuelles Schaufenster mit einer Übersicht der

vor Ort erhältlichen Waren gibt es im Internet unter www.caesar-hb.de.