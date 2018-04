Abgesehen davon, dass sich viele Menschen damit unwohl fühlen.

Wer etwas für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit tun möchte, kann dem ­Bremer easylife Kompetenzzentrum in der Parkallee 301 einen Besuch abstatten. Das easylife-­Team unterstützt Menschen beim gesunden und vor allem nachhaltigen Abnehmen. Von Dienstag, 15. Mai, bis Donnerstag, 17. Mai, finden dort drei Schnuppertage für alle Interessierten statt.

Eine individuelle Beratung, die an den Schnuppertagen unverbindlich und kostenfrei ist, steht im Mittelpunkt. Dabei werden neben den persönlichen Wunschvorstellungen auch die jeweiligen körpereigenen Parameter ermittelt und berechnet. Dazu zählen insbesondere der individuelle Stoffwechsel, der für das Erreichen des Wunschgewichts von großer Bedeutung ist. Außerdem erhalten Interessierte einen Einblick in das gesamte Abnehmkonzept von easylife, das seit 25 Jahren erfolgreich in mehr als 50 Zentren in Deutschland und Österreich angewendet wird.

Da die Beratung im Rahmen der Schnuppertage individuell erfolgt, bittet das ­easylife-Team um Leiterin Annette Heuer um eine vorherige Anmeldung. Interessierte können sich an den Schnuppertagen auf Überraschungen, Wellness und attraktive Angebote in einer angenehmen Wohlfühlatmosphäre im easylife Kompetenzzentrum freuen. Die Anmeldung ist unter Telefon 0421 / 43 18 06 09 oder per E-Mail an die Adresse abnehmen@easylife-bremen.de möglich. Auch im Internet unter www.easylife-bremen.de kann der Wunschtermin angegeben werden.