Wer sich mit einem handgefertigten Schmuckstück von der Masse abheben möchte, ist bei Goldschmiedin Heike Esper richtig.

Die Individualität, sagt sie, sei es, die die Kunden zu ihr locken würde. Zwar würde sie auch gelegentlich mit Juwelieren kollaborieren, aber in der Regel ginge es direkt uber den Menschen zum Schmuckstück. „Mal kommen die Kunden mit mehr und mal mit weniger genauen Vorstellungen zu mir und erklären, was sie gerne hätten.“ Dafür bietet sie zusätzliche Termine außerhalb der Ladenöffnungszeiten an. „Dann fertige ich Zeichnungen an und erkläre, wie die Vorstellungen umgesetzt werden können.“ Oft würden die Kunden erst in diesem Prozess endgültig wissen, was sie wollen. „Ich habe zwar viele Edelsteine und Materialien im Lager, aber es gibt so viele Möglichkeiten, dass man immer nur eine kleine Auswahl vorrätig hat.“

„Die meisten Kunden bekomme ich durch Mundpropaganda“, freut sich Heike Esper – nicht nur aus Weyhe. 2003 hat sie sich mit ihrer Werkstatt selbstständig gemacht. „In diesem Bereich lebt man ja auch von der Langfristigkeit,“ sagt sie. So habe sie viele Kunden, die nicht alle paar Monate kommen.

In all dieser Zeit habe sie schon ausgefallenste Aufträge angenommen. Am meisten Spaß jedoch, würden ihr die speziellen Herausforderungen machen. „Zum Beispiel haben Kunden einmal ganz kleine Figuren mitgebracht, da musste ich schauen, wie ich diese so befestige, dass ich sie in das Schmuckstück integrieren kann.“ So liegt der Reiz der Individualität also nicht nur auf Seiten der Kunden. „Für mich macht das viel aus, dass man immer wieder besonders interessante Wünsche dabei hat.“

Neben ihrer Arbeit in der Schmuckwerkstatt bietet Heike Esper auch Goldschmiedekurse über die Volkshochschule Bremen an, um das Handwerk weiterzu-

geben.