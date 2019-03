Anja Brandt, Claudia Gerdau und Marion Schmedes (von links) freuen sich auf Kundschaft im Pressehaus in der Bördestraße. Die persönliche Beratung macht ihnen besonders viel Freude. (Kim Wengoborski)

Konzerte, Reisen und andere schöne Ausflüge machen nicht nur Spaß, sondern bleiben auch lange in Erinnerung. Wenn die Lust auf Unternehmungen mit den steigenden Temperaturen zunimmt, ist die erste Anlaufstation auf dem Weg zu großen Ereignissen und Erlebnissen das Kundencenter des

OSTERHOLZER KREISBLATT in der Bördestraße 9 in Osterholz- Scharmbeck. Dort gibt es allerlei Tipps sowie Anregungen für Touren und andere Geschenke.

Das Team stellt den Kunden beispielsweise verschiedene Tagesreisen in die nähere und weitere Umgebung vor. Ob der Ostereiermarkt auf Schloss Fürstenberg im Landkreis Holzminden, der Frühlingsmarkt in Bad Pyrmont oder eine Führung durch die Elbphilharmonie mit anschließender Hafenrundfahrt in Hamburg – im Frühling bietet der WESER-KURIER zahlreiche abwechslungsreiche Touren an. Etwa zehn verschiedene Ausflüge stehen monatlich zur Wahl. Am Zielort angekommen, steht die Erkundung von Städten, Märkten oder regionalen Festen auf dem Programm. Los geht es beiden Tagestrips in der Regel bereits am frühen Morgen. In den frühen Abendstunden kehren die Teilnehmer zurück.

Es braucht keinen Anlass

Während manche Kunden die Tagestouren für sich buchen, möchten andere sie gern an ihre Lieben verschenken. Da bekommt die Schwiegermutter, die häufig auf das liebe Enkelkind aufpasst, eine Aufmerksamkeit oder gute Freunde finden diese im Osternest. Dabei sei nicht zu vergessen, dass es nicht unbedingt einen Anlass braucht, um sich selbst oder seinen Mitmenschen etwas Gutes zu tun.

Wenn das Fernweh allzu groß wird, greift das Team vom Kundencenter auf das abwechslungsreiche Angebot an längeren Reisen zurück. Wer lieber daheim bleibt, aber dennoch nicht auf Aufregung verzichten möchte, dem seien Konzerte und andere Veranstaltungen in den regionalen Kulturhäusern empfohlen: Von Rockmusik bis zu Comedyabenden oder Theateraufführungen – es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Trotz oder gerade wegen der zunehmenden Verlagerung diverser Lebensbereiche ins Internet sind Familienanzeigen ein wichtiges Thema im Kundencenter. Wer

seine Verwandten, Freunde oder Bekannten über ein wichtiges familiäres Ereignis informieren möchte, gibt mithilfe der fachkundigen Unterstützung der Mitarbeiterinnen eine Familienanzeige im

OSTERHOLZER KREISBLATT auf. Die geschmackvoll und individuell gestalteten Anzeigen erreichen zahlreiche Leser im ganzen Verbreitungsgebiet.

Die Kunden stöbern zudem gern in der Bücherecke und entdecken dabei das Sortiment im Kundencenter. Einige Werke stammen aus der Region und die Auswahl der präsentierten Exemplare wurde speziell auf die Bedürfnisse der Kundschaft ausgelegt. Kochbücher von Landfrauen sind ebenso vertreten wie Ratgeber oder lustige Kinderbücher. Die erlesene Auswahl an Büchern und CDs ermöglicht einen guten Überblick. Zwar ist ein Sofanachmittag mit einem Buch gemütlich, aber mit den steigenden Temperaturen bereitet es wieder Freude ins Freie zu gehen. Fußballfans der Region zieht es unter anderem in das Osterholzer Waldstadion. Bei besonders hitzigen Spielen des VSK wird vom Spielfeldrand ordentlich angefeuert. Eine spezielle Ausstattung benötigen die Fans in der Regel nicht.

Wer aber dem Weser-Stadion bei Spielen der Lieblingsmannschaft Werder Bremen einen Besuch abstattet, kommt um einen Schal, eine Mütze oder sonstige Accessoires in grün-weiß kaum herum. Diese gibt es ebenfalls beim OSTERHOLZER KREISBLATT.

Das Kundencenter in der Bördestraße 9 ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Erreichbar sind die Mitarbeiter-

innen unter Telefon 04791 / 30 30.