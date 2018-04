So vorbereitet muss man in eine Prüfung gehen“, freute sich Jürgen Manteufel von Octagon Sport. Der Deutsche Meister im Judo hatte gerade gemeinsam mit Trainer Frank Josuttis fünf Prüfungen zum dritten Kyu, dem grünen Gürtel im Judo, abgenommen. „Hier gab es wirklich nichts zu mäkeln“, so Josuttis. „Es ist schon deutlich erkennbar, dass bei Octagon jede Woche ein spezielles Training zur Vorbereitung auf den Prüfungsbereich Kata durchgeführt wird.“ Bei dieser Prüfungsform müssen verschiedene Techniken in einer festgeschriebenen Reihenfolge möglichst perfekt in einer Zeremonie vorgeführt werden. „Trotz Nervosität gab es für uns Prüfer nur Tipps für die folgenden Prüfungen auszusprechen, da mit höheren Gürteln auch die Ansprüche wachsen“, erklärte Manteufel. Für eine Grüngurtprüfung – wobei die Sportler erst zehn Jahre alt waren – habe man eine sehr gute Prüfung gesehen.

Im technischen Bereich waren die Leistungen durchweg optimal. Auch die Vorkenntnisse aus den bisher bereits absolvierten fünf Prüfungen waren klasse. Zurecht freuten sich am Ende Lilian Puhlmann, Lee Veith, Mike Schneider, Florian Seiler und Fabio Gundske über ihre Urkunde sowie die Erlaubnis und Verpflichtung, ab sofort den grünen Gürtel tragen zu dürfen.