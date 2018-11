Werkstücke aus Beton zeigt die Künstlerin Anke Höfken im Café auf dem Kulturgut Ehmken Hoff. Am Sonntag, 11. November, stellt sie von 14.30 bis 17.00 Uhr ihre Kunstwerke aus. Da die Weihnachtszeit sich merklich nähert, präsentiert die Künstlerin dieses Mal insbesondere Dekorationsartikel für den Advent und bietet damit auch schöne Geschenkideen. Gern kommt Anke Höfken auch mit den Besuchern ins Gespräch und erläutert ihre Arbeit mit dem besonderen Werkstoff Beton. Die dekorativen Unikate gibt es an diesem Tag auch zu kaufen. Im Café gibt es wie an jedem Sonntag Torten und Kaffeespezialitäten, die kühle Herbststunden zu einem gemütlichen Nachmittag werden lassen.