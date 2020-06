Die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, hat die Corona-Warn-App gegen Kritik verteidigt. (2020 Photo by Mika Schmidt - Pool/Getty Images)

Die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), hat im „ARD-Mittagsmagazin“ die späte Einführung der Corona-Warn-App verteidigt. Sie sei sehr froh, dass man „in dieser Kürze so ein komplexes Thema gewuppt“ habe. Zugleich kritisierte Bär die Reaktionen im Netz, insbesondere solche, die Sorgen um den Datenschutz äußern: Sie „finde es gelinde gesagt schon etwas putzig“, das ausgerechnet auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen die Kritik so laut sei. Schließlich würden dort „natürlich ganz andere Daten erhoben von einem persönlich, Bewegungsprofile, Persönlichkeitsprofile“.

Die Corona-App biete laut Bär eine „eine doppelte Freiwilligkeit“, weshalb auch das geforderte Gesetz sinnlos und die Kritik „völlig unbegründet“ sei. Natürlich, so die CSU-Politikerin, habe „das Thema Datenschutz immer alleroberste Priorität“. Eine Behauptung, die vielfach kritisiert wurde - allein durch die Tatsache, dass die Bundesregierung bis zuletzt an einer zentralisierten Verarbeitung der Daten festhielt.

Unterdessen zeigt sich der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber insgesamt zufrieden mit der Corona-Warn-App der Bundesregierung, forderte allerdings Nachbesserungen bei einigen Aspekten. So sollten die Labore für die Verifizierung der Daten den elektronischen Weg nutzen, nicht wie derzeit überwiegend eine telefonische Hotline. Dadurch, so Kelber, werde das an sich gute System der Pseudonomisierung geschwächt. Außerdem sei der Vertrieb über die Apps problematisch, weil es dadurch zu Veränderungen kommen könne, die nicht geprüft würden.