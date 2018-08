"The Parallax" ist ein spannendes Textadventure mit fortlaufender Handlung. (Screenshot YouTube / Dennis Nicolas Perzl)

Gibt es nicht schon genug Nachrichten auf den Smartphones? Nein! Das großartige Serien-basierte Spiel „The Parallax“ fesselt derzeit Tausende vor ihren Handybildschirmen - ohne tolle Grafik oder sonstigen Schnickschnack. Denn Parallax ist ein Textadventure: Die Handlung wird also durch die Antworten beeinflusst, die man abschickt.

Aber von vorne: Der Spieler erwacht als scheinbar einziger Überlebender nach einer Zombie-Apokalypse. Das Virus SH311 hatte zuvor alle anderen Menschen auf der Welt dahingerafft. Ausgerechnet ein Smartphone wird jetzt zum wichtigsten Werkzeug auf einem Planeten voller Zombies. Denn man erhält eine Nachricht von einem gewissen David Blythe. David hatte ebenso geglaubt, der einzige Überlebende zu sein und ein Programm geschrieben, welches eine Textnachricht mit dem Inhalt „Hallo?“ an alle Handynummern der Welt verschickt.

So geht es also los. Nach jeder Nachricht von David stehen verschiedene Antworten zur Auswahl, die mit einem Wisch versendet werden. Die Handlung ist fortlaufend, die Entwickler stellen also mehr oder weniger regelmäßig neue Episoden online, die von der stetig wachsenden Fangemeinde dann gierig „gespielt“ werden. Da die neue Episode weiter auf sich warten lässt, führen die Macher um Dennis Nicolas Perzl nun sogenannte „Echos“ ein. Die gab es auch schon vorher im Spiel selbst. Es sind etwa Nachrichten, die durch die verwaisten Netze geistern, aber nicht für den Spieler bestimmt sind. Über den Menüpunkt „Echos“ können nun einzelne Mini-Episoden neben der eigentlichen Handlung gespielt werden. Echos werden nach der Vollendung der Hauptepisode freigeschaltet - Spoiler sind also ausgeschlossen. Dennoch dürften wohl die meisten Nutzer sehnlichst auf die zwölfte Episode warten. The Parallax ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.