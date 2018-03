Harald Witt ist Autor von Wander- und Radwanderbücher. Der Syker ist selbst begeisterter Wanderer. (Jonas Kako)

Darum entschloss sich der Syker, es besser zu machen und Bücher zu schreiben, in denen er zu Beginn jedes Kapitels darauf hinweist, was die Wanderer erwartet. Bis heute hat er drei Lektüren veröffentlicht: „Radwandern rund um Bremen. Die schönsten Touren zwischen Hunte, Weser und Wümme“, „Die schönsten Wanderungen rund um Bremen. Zwischen ostfriesischen Inseln und Lüneburger Heide“ und „Die schönsten Wanderungen rund um Bremen Band 2. Zwischen Wildeshauser Geest, Dümmer und Wiehengebirge“.

In den ersten beiden genannten Büchern beschreibt Witt die jeweils 35 schönsten Radwander- und Wanderrouten. Denn seiner Ansicht nach erstreckt sich zwischen Hunte, Weser und Wümme ein einzigartiges Wanderparadies, das landschaftliche Vielfalt und Schönheit bietet, geschichtsträchtig und reich an Kulturschätzen ist. Die Touren erstrecken sich auf idyllische Wege, entlang von Geest und Marschen, urigen Wäldern, Bruchniederungen, Mooren und Heiden, Flussauen und Bachtälern. Alte Marktplätze, verzierte Bürgerhäuser, prächtige Parks, schmucke Bauernhöfe, Feld- und Backsteinkirchen sowie Wind- und Wassermühlen liegen ebenso auf der Strecke. Freuen dürfen sich die Radwanderer auf einsam gelegene Großsteingräber und Schafställe, Steilufer und Binnendünen sowie verträumte Teiche und Seen. Das dritte Buch geht auf die Flüsse, Moore und Geesthöhen ein, die es rund um Bremen gibt. Die Wander- und Ausflugsregion ist von starken Gegensätzen geprägt und reicht von der Nordsee und der Lüneburger Heide bis zum Mittelgebirge.

Spaziergang durchs Eytertal: Harald Witt weiß, dass viele Besucher des Forsthauses Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen nicht die idyllische Landschaft in der Nähe kennen. Witt sagt, auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling habe vom Eytertal noch nichts gehört, bis er ihn darauf aufmerksam gemacht hat. (Jonas Kako)

Auf die Bücher hat Witt nach eigenen Angaben schon viel positive Resonanz bekommen. „Ich schreibe zur Freude der Bewohner und Besucher der Region“, sagt Witt, dem es gelungen ist, die Buch-Käufer mit dieser Freude anzustecken. In der dritten Lektüre beschreibt er Flüsse, Moore und ­Geesthöhen, die sich in der Region von der Nordsee und Lüneburger Heide bis hin zum Mittelgebirge befinden. Das Buch gibt Tipps zu Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten zwischen Wildehauser Geest, Mittel-­weser, Steinhuder Meer, Dümmer und Wiehengebirge.

Zwei Radtouren legt Witt Interessierten besonders ans Herz: die Fahrt auf dem Wümme-Deich unter blühenden Apfelbäumen und am wildromantischen Hunte-Ufer im Naturschutzgebiet Barneführer Holz. Und Wanderer dürften sich auf keinen Fall einen Strandspaziergang auf Norderney oder einer anderen Nordsee-Insel und einen Spaziergang auf dem Esteweg zwischen Bötersheim und Moisburg entgehen lassen. „Man quert Hollenstedt, wo Max Schmeling begraben ist“, sagt Witt. Darüber hinaus liege die Bötersheimer Eiche auf der Strecke, die mehr als 900 Jahre alt ist. Bei einer Dürre sei Holz aus dem Stamm des Baums herausgebrochen.

Harald Witt, Autor aus Syke am Heiligenberg, Bruchhausen-Vilsen (Jonas Kako)

Witt hat sich für die Natur und ihre Landschaften schon immer stark interessiert. Als er vor 21 Jahren vom Ristedter Moor nach Syke unterwegs war, entdeckte er den Hohen Berg – für den 81-Jährigen ein atemberaubendes Erlebnis. Der Syker regte bei der Stadtverwaltung an, dass eine Wetterschutzhütte, ein Rast- und Spielplatz sowie eine Aussichtsplattform errichtet werden. Mittlerweile gibt es auf dem 58,2 Meter hohen Hohen Berg all das. Und das Panorama – bei gutem Wetter reicht der Blick vom Hohen Berg 43 Kilometer weit, bis zum Fernsehturm in Wallhöfen (Landkreis Osterholz) – inspirierte Witt, weitere Naturschönheiten zu erkunden und darüber zu schreiben.

Witt wurde an der Oder geboren, wuchs im Kreis Stade auf und zog 1959 nach Syke, wo er bis heute wohnt. Viele Jahre lang leitete er die Filiale der Volksbank. Neben dem Wandern fotografiert Witt auch gern. Alle Fotos für seine Bücher hat er selbst erstellt. Oft fährt er mit seinem Wohnwagen in den Urlaub, seit 25 Jahren verbringt er diesen mindestens einmal im Jahr auf Norderney. „Weil man da Natur und Kultur hat“, sagt er. So besucht Harald Witt dort unter anderem die Konzerte des Warschauer Sinfonieorchesters.