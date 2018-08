Bis auf einen kurzen Stau südlich von Hamburg fielen die befürchteten Behinderungen aus. Die Stadtführung in Lübeck fand auf einem kleinen Ausflugsdampfer statt, der auf der Trave und der Kanal-Trave rund um die Altstadt fuhr. Blicke auf historische Schiffe im Hafen, Häuser mit einer langen Geschichte am Ufer, viele Brücken und immer wieder wechselnd auf die sieben Kirchtürme der Altstadt prägte die Schiffsreise. Leider spielte die Lautsprecheranlage des Schiffes nicht mit, sodass sehr viel von der Erklärung der Sehenswürdigkeiten verlorenging.

Auch eine Kanalfahrt macht hungrig: Das Mittagessen war in einem Weinkeller unter dem Heiligen-Geist-Hospital vorbestellt. In diesem historischen Gewölbe konnte man sich hervorragend stärken für den Nachmittag. Zum Glück musste man dabei das Gelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams, das den Brüdern und Schwestern des Heiligen-Geist-Hospitals schon 1263 auferlegt worden war, nicht beachten, und auch das Tragen von Ordenskleidern „von weißer oder grauer Wolle, wie sie von den Schafen kommt“, ist seit 500 Jahren nicht mehr nötig.

Dann wurde es märchenhaft. Die Drachen, die in einem Tal in Schottland leben, sollten von dort vertrieben werden. Ein Voraustrupp, die Drachenreiter, machte sich auf den Weg zum Himalaya, um dort für die Drachen eine neue Heimat zu finden. Der Weg dorthin steckte natürlich voller Abenteuer: Aus diesem Kinderroman von Cornelia Funke haben Jan Petzold und Henning Kothe eine Kinderoper komponiert. Und da Henning Kothe der Sohn einer Sangesschwester des Schubertchors ist, besuchte dieser eine Aufführung der „Drachenreiter“ im Lübecker Theater. Neben Massen von Kindern erlebte man ein faszinierendes, farbenprächtiges Spektakel mit guten und bösen Drachen, Kobolden, Zwergen und einem Dschinn mit 1000 Augen. Die Kinder waren begeistert, die Älteren überwiegend auch, wenn auch die Musik nicht ganz dem Chorrepertoire entsprach.

Nachdem im Theater alles glücklich ausgegangen war – ein Happy End gab es natürlich auch – machte man sich auf den Heimweg und damit in die Sommerferien. Mitte August beginnt wieder die Probenarbeit mit dem Endspurt für vier Konzerte, die für das Jubiläumsjahr 2019 des Chores vorgesehen sind. Im nächsten Jahr feiert der Schubertchor sein 70-jähriges Bestehen. Aus einer im Januar 1949 gegründeten Singgruppe bildete sich im Sommer des gleichen Jahres der „Gemischte Chor des Flüchtlingsvereins Achim“, der sich im September 1949 dann den Namen „Schubertchor der Achimer Heimatvertriebenen“, heute „Schubertchor Achim e.V.“, gab.

Der Reigen der Jubiläumsveranstaltungen beginnt in Achim am Sonntag, 10. Februar 2019, um 18 Uhr mit einer Soiree im Blauen Saal im Alten Schützenhof. Unter dem Titel „Ein Abend mit Franz Schubert“ erklingen Werke des großen Musikers und Namenspatrons des Chores. Weiter geht es dann ebenfalls in Achim am Sonntag, 24. März 2019, um 17 Uhr mit einem Mozart-Konzert in St. Laurentius. Danach folgen noch im Juni 2019 ein Konzert im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya und ein Weihnachtssingen im Dezember 2019 in St. Matthias Achim.