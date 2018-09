Gut vorbereitet waren die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ritterhude bei ihrem Treffen mit dem hiesigen Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt. Er stellte sich in der Aula der Riesschule ihren Fragen. Diese reichten von der Einführung eines Internetfilters über die Legalisierung von Cannabis, die Klimaziele bis hin zur Flüchtlingsproblematik. Dabei gewährte Mattfeldt einen Einblick in seine Arbeit im Wahlkreis, aber auch im Bundestag in Berlin.

„Deutschland geht es gut, die Wirtschaft wächst seit neun Jahren, wir zahlen Schulden zurück damit ihr später Gestaltungsspielraum bekommt und haben kaum noch Probleme mit Arbeitslosigkeit“, machte der Politiker die positiven Ergebnisse der Regierungsarbeit deutlich. Eines von Mattfeldts Hauptanliegen ist es, die große Zahl der vom Bund geförderten Forschungsergebnisse in reale Projekte umzusetzen. „Eigentlich dürfen wir Kohle nicht mehr einsetzen, aber mit erneuerbaren Energien allein werden wir eine sichere und bezahlbare Versorgung derzeit nicht schaffen können.“ Übergangsweise müssten deshalb Gaskraftwerke gebaut werden. Deutschland sei bei der Stromspeicherung schlecht aufgestellt und müsse auch das Leitungsnetz ertüchtigen.