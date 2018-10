Die sechs Tanzgeschichten ranken sich um Motive des „kleinen Prinzen“ von Exupéry. Der kleine Prinz lebt allein auf einem kleinen Planeten mit drei Vulkanen und einer besonders empfindlichen Blume. Als er an der Liebe der Blume zu zweifeln beginnt, begibt er sich auf eine Reise voller Begegnungen mit seltsamen Planeten Bewohnern. Über 100 Schüler werden ein Tanzmärchen über Freundschaft und Liebe, Fernweh und Poesie auf die Bühne der Stadthalle bringen.

„Wir legen dabei den Schwerpunkt auf Freundschaft, auf die Suche nach Freundschaft und die Bedeutung von Freundschaft“, so Johanna Schlösser, eine der drei verantwortlichen Choreografinnen. Mit Alex Benthin und Miriam Röder ist sie für die Teilgeschichten und deren Übergänge und Abfolge verantwortlich. Soviel sei verraten: Der kleine Prinz begegnet unter anderem dem König und seinem Hofstaat, den Eitlen, den Laternenanzündern, dem Geschäftsmann. Die Übergänge und das Finale bilden die große Herausforderung. Alle Akteure haben dafür nur eine gemeinsame Probe. Das große Finale mit allen Beteiligten bildet dann den Abschluss des Tanzmärchens.

Beteiligt sind in diesem Jahr Schülerinnen der Grundschule am Lönsweg, der Nicolaischule, der GS am Sachsenhain, der Grundschule Dörverden, der Likedeelerschule, der Fachschule für Sozialpädagogik, BBS Dauelsen. Die Proben haben nun begonnen. Bis zu den Vorstellungen im Dezember werden alle wöchentlich an ihrem Part und der dazugehörigen Choreografie feilen. In einer Ausstellung werden die vielen Bilder an den Vorstellungstagen gezeigt, die zu Beginn der Projektphase entstanden sind. Ein Bild wird ausgewählt für das Plakat, das nach den Herbstferien auf die Vorstellungen aufmerksam machen soll. Auch in diesem ist Tanz macht Schule Verden nur möglich durch die Förderung und Unterstützung vieler. Die Kulturförderung der Stadt Verden, des Landkreises Verden, des Landschaftsverbandes Stade fördern das Projekt ebenso wie der Kinderschutzbund Niedersachsen. Unterstützung kommt von den Firmen Heckmann Metall- u. Maschinenbau GmbH und Autohaus Eggers und vom Inner Wheel Club Immer noch klafft eine Lücke in der Finanzierung. „Wir freuen uns riesig, dass das Projekt eine so positive Resonanz bei Klassen, Gruppen und in der Öffentlichkeit erfährt. Wir hoffen, dass sich Sponsoren von der Begeisterung für dieses Projekt anstecken lassen und helfen, dass das Jahr 2018 wieder zu einem besonderen Tanzjahr wird“, so Meyer.

Die Premiere findet am 13. Dezember um 19 Uhr in der Stadthalle statt, am Folgetag beginnt die Schulvorstellung um 10 Uhr. Schon jetzt ist es möglich, Reservierungen für die Schulvorstellung anzumelden. Frühe Anmeldung/Reservierung empfiehlt sich, der Andrang ist erfahrungsmäßig sehr groß.

Tickets für die Premiere am 13. Dezember gibt es nach den Herbstferien für neun Euro, ermäßigt vier Euro. Sie sind dann in der Tourist-Information, bei der Kreiszeitung und beim Tintenklecks erhältlich.