Im Rahmen des Klassenprojektes des fünften Jahrgangs – einem freiwilligen Nachmittagsangebot im Klassenverband zum Thema „Wasser“ – haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 b des Gymnasiums Lemwerder die Kleipütte Barschlüte besucht. Bei strahlendem Sonnenschein näherten sich die Kinder dem Thema „Die Kleipütte als Lebensraum für Tiere und Pflanzen“ auf forschende Weise, indem sie Wasser, Vögel, Insekten und Pflanzen rund um die Kleipütte untersuchten und bestimmten. Unterstützt wurde das Projekt vom Naturschutzbund Nabu (Eigentümer der Kleipütte) in Person von Hartmut Drebing sowie von der Biologin Meike Schleppegrell.

Auf dem Weg zur Kleipütte Barschlüte, an der Industriestraße gelegen, sammelten die Schülerinnen und Schüler gleich noch Müll auf – als kleinen Beitrag für die Umwelt. Die Ergebnisse der Untersuchung von Flora und Fauna an der Kleipütte werden von den Kindern dokumentiert und nach der Aufarbeitung in den folgenden Wochen der Schulgemeinschaft in einer kleinen Ausstellung in der Pausenhalle des Gymnasiums präsentiert. Die Exkursion soll fester Bestandteil des Klassenprojektes „Wasser“ werden.