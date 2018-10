“ Mit diesen Worten „adelte“ Landrat Peter Bohlmann das diesjährige Spiel- und Sportfest der Likedeeler Schule.

Anlässlich des 55. Geburtstags der Lebenshilfe waren erstmals auch alle Partnerklassen der Likedeeler Schule und Kita-Gruppen eingeladen. So feierten insgesamt mehrere hundert Schüler und Kinder aus dem gesamten Landkreis im großen Verdener Stadion ein buntes „Jubel-läum“. An insgesamt 25 Stationen konnten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihr Können unter Beweis stellen und sich im sportlichen Wettkampf messen. Ob in beinahe klassischen Disziplinen wie dem 55-Meter-Lauf, bei der Musik zum Mitmachen oder in der norddeutschen Spezialdisziplin Teebeutel-Weitwurf, der Spaß war allen anzumerken. Ehrgeiz entwickelten die Teilnehmer auch beim Dinocar-Rennen oder Besenweitwurf. Die Siegerehrung zum Abschluss der Veranstaltung übernahmen gemeinschaftlich Landrat Peter Bohlmann, der Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann, Lebenshilfe Geschäftsführerin Antje Jordan und der Pädagogische Leiter Michael Grashorn. Für den Verdener Bürgermeister ist die Lebenshilfe wirklich eine Herzensangelegenheit. Der gebürtige Eitzer hatte bereits als Kind an den traditionellen Laternenumzügen der Lebenshilfe teilgenommen.