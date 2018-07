Bereits zum elften Mal hat der Vorlesewettbewerb für Grundschüler in Schwanewede stattgefunden. Die Klassenbesten aus der Dreienkamp- und Heideschule hatten sich im Vorfeld für die Endausscheidung qualifiziert und nahmen in der Begegnungsstätte vom Schirmherrn Martin Grasekamp für ihre guten Leistungen Urkunden entgegen.

Die zwölf Klassenbesten qualifizierten sich für die Endausscheidung und stellten sich einer dreiköpfigen Jury. Die achtete unter anderem auf Lesetechniken, flüssiges Lesen und sinngemäße Betonung sowie auf die Textgestaltung und die Hinwendung zum Publikum. Dazu mussten die Kinder einen fremden und einen selbst gewählten Text vorlesen. Die fremden Texte waren Ausschnitte aus „Das große Warum Geschichtenbuch“ von Autor Manfred Mai für die Drittklässler und „Oberschnüffler Oswald“ von Christian Bieniek für die Viertklässler.

Sinn des Vorlesewettbewerbes ist, die Kinder möglichst früh an Bücher und an das Lesen heranzuführen. Als besonders gute Vorleser kristallisierten sich in diesem Jahr Max Ruprecht, Jolina Buggel, Annie Schulte, Joshua Bear und Finn Judel heraus.