Die Tischtennis-Sparte des FTSV Jahn Brinkum richtete ihre Schüler-Vereinsmeisterschaften aus. Insgesamt zwölf Kinder folgten der Einladung und spielten ihre Vereinsmeister aus. In der Schüler-A-Konkurrenz (zwölf bis 14 Jahre) setzte sich am Ende Lennox Binder deutlich mit 5:0 Siegen durch. Platz zwei ging am Piet Schirholz (3:2 Siege) aufgrund des besseren Satzverhältnisses gegenüber dem Drittplatzierten Christian Zahn (3:2 Siege).

Ebenso spannend verlief die Schüler-B-Konkurrenz (neun bis elf Jahre), wo vor der letzten Einzelrunde noch drei Kinder Vereinsmeister werden konnten. Am Ende hatte Adrian Schimann mit 4:1 Siegen und 8:2 Sätzen knapp die Nase vorn und wurde verdient Vereinsmeister. Auf Platz zwei folgte Tom Wandmacher (4:1 Siege, 8:4 Sätze) und Dritter wurde Marius Heidemann (4:1 Siege, 8:5 Sätze), der bis kurz vor Schluss noch führte. Die Plätze vier bis sechs belegten Anh Minh Tran, Ole Janssen und Tjorven Risch. Für die ersten drei gab es jeweils einen Pokal und der Vereinsmeister erhielt zusätzlich für ein Jahr den großen Wanderpokal. Allen Teilnehmern hat es sichtlich Spaß gemacht und sie freuen sich auf Wiederholung im nächsten Jahr.