Schüler spielen Tischtennismeisterschaften

FR

Zum wiederholten Male richtete der Tischtennis-Kreisverband Osterholz am 20. Januar in Kooperation mit der Tischtennisabteilung des TSV Meyenburg und der örtlichen Grundschule Tischtennis-Minimeisterschaften für die dritten und vierten Klassen aus. 23 Kinder nahmen in diesem Jahr daran teil.