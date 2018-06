Das Treffen starteten sie vor ihrer früheren Realschule an der Kerschensteiner Straße. Um 16 Uhr wurden 15 ehemalige Mädchen und Jungen vor der Schule vom jetzigen Hausmeister, Herrn Gillner, begrüßt. Verabredet war ein Rundgang durch das Schulgebäude. Einen Großteil der Räume erkannten die Besucher von früher wieder. Am Abend trafen sich alle noch einmal zum Essen am Segelschulschiff an der Lesum-Mündung im Adost. Inzwischen kamen 21 Ehemalige zusammen. Zwei der früheren Lehrer, Klassenlehrer Kurt Rohde und Lothar Wurthmann, richteten Grüße aus – sehr verständlich, denn die Lehrer sind mittlerweile 98 und 92 Jahre alt.