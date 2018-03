Die Delegation des Schulzentrums Bördestraße in den alten Domruinen auf Domkirkeodden.

bis 10 März haben fünfzehn Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer des SZ Bördestraße an einem internationalen Schüleraustauschprogramm mit der Katedralskole in der südnorwegischen Stadt Hamar teilgenommen. Dieses Austauschprogramm stellt eine Wiederbelebung eines bereits 2007 durchgeführten Projektes dar. Schon in den Jahren 2015 und 2017 waren Schüler nach Norwegen gefahren. Wie bereits im letzten Jahr, fand auch der diesjährige Austausch mit Unterstützung des EU-Projektes Erasmus+ statt, für welches sich das SZ Bördestraße beworben hatte.

Unter Leitung von Thorsten Heitmann und Eicke Grabener flogen die Nordbremer Schülerinnen und Schüler am 4. März in die etwa 130 km nördlich von Oslo gelegene Stadt Hamar, immerhin Norwegens größte Binnenstadt. Die bereits 1152 gegründete Stadt liegt am Ostufer des Mjösa-Sees, Norwegens größtem Binnengewässer, und ist eine der ältesten Städte Norwegens. Die Einwohnerzahl Hamars (2017 ca. 30 671 Einwohner) in etwa mit der von Vegesack (ca. 34 552 Einwohner) vergleichbar, von der Fläche aber um ein Vielfaches größer (ca. 351 km² zu ca. 11,918 km²).

Eine typisch norwegische Freizeitbeschäftigung: Aktivitäten in der freien Natur (Budor).

Schule auf Norwegisch

Am Montag erfolgte zunächst die Begrüßung durch die Schulleiterin und das Kennenlernen einiger norwegischer Schülerinnen und Schüler, welche als Gastgeber für die Bremer Delegation dienen sollten. Von diesen erhielt die Gruppe zunächst eine Schulführung. Hierbei staunten die Bremer Schülerinnen und Schüler über die fantastisch ausgestattete, erst seit 2008 im neuen Gebäude befindliche Katedralskole, die durch ihre Gründung im Jahre 1153 als „Scola Cathedralis Hamarensis“ zu den ältesten Schulen im Land gehört. Nach der Führung begann der Kernpunkt des Austausches: das Kennenlernen des norwegischen Schulsystems, welches zu den besten der Welt gehört. Am Dienstag konnten sich die Börde-Schülerinnen und Schüler dann weiter den norwegischen Unterrichtsalltag anschauen, der sich aufgrund der deutlich unterschiedlichen Ausstattungen erheblich vom deutschen unterscheidet. So lernten die Schülerinnen und Schüler unter anderem das Jonglieren. Am Nachmittag erfolgte eine Exkursion in das naheliegende Budor, wo ein sportlicher Nachmittag im Schnee mit Schlittenfahren, Skifahren und Grillen in einer Hütte verbracht wurde. Zum Abschluss des Abends wurden die Nordbremer Gäste von ihren norwegischen Gastgebern zu einem geselligen Abend bei deren Familien eingeladen.

Am Mittwoch erfolgte das nächste Highlight: Bei einem Tagestrip nach Oslo besichtigten die Schülerinnen und Schüler die eindrucksvolle neue Oper, die Festung Akershus, das Rathaus und Nobelpreis-Center, die modernen Viertel Aker Brygge und Tjuvholmen sowie das Königsschloss. Nach einem Rundgang über die Karl-Johans-Gate standen noch das Nationaltheater, das Konzerthaus, der Dom, die Universität sowie das norwegische Parlamentsgebäude Stortinget auf der Besuchsliste. Interessant fand die Schülergruppe auch das kommerzielle Angebot Oslos, zum Beispiel in dem rein mit norwegischen Produkten aufwartenden Kaufhaus „Pur Norsk.“

Am Donnerstag stand der Besuch des schuleigenen Observatoriums und eine Einführung in die Struktur des norwegischen Bildungssystems an. Im Anschluss unternahm die Gruppe eine Exkursion nach Lillehammer („Klein-Hamar“). Ein Besuch im eindrucksvollen Maihaugen-Museum stand auf dem Programm, eines der größten der in Norwegen beliebten Freiluftmuseen. Dort besichtigte die Bremer Delegation zahlreiche Häuser aus nahezu allen Epochen der norwegischen Geschichte inklusive komplett erhaltener Inneneinrichtungen. Interessant dabei sicherlich der Besuch der Norwegen-typischen Garmo-Stabkirche von circa 1200 sowie der Dorfschule inklusive Unterrichts in Norwegisch („die Kuh macht Mø, das Schaf macht Bæ“). Anschließend stand noch ein Besuch des Olympischen Museums in Lillehammer an, welches neben der Geschichte der Olympischen Spiele auch über die Winterspiele 1994 in Lillehammer und Hamar informiert.

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Hospitationen im Unterricht, unter anderem im Sport- und Norwegisch-Unterricht. Die Nordbremer lernten eine Menge über die unterschiedlichen Unterrichtsweisen, die in Norwegen durch den Verzicht auf Tafel, Kreide, Papier und Stift sowie ein ganz anderes, sehr freies Lernen charakterisiert werden können – mit dem Einsatz von Computern. Diese Einblicke in das Unterrichtsgeschehen wurden innerhalb der Gruppe als wertvolle Erfahrung angesehen. Eindeutige Unterschiede gab es in erster Linie in der deutlich anderen materiellen Ausstattung der Katedralskole, während der Unterricht teilweise ähnlich war und von den Schülerinnen und Schülern durchaus kritisch bewertet wurde. Zum Abschluss besuchte die Nordbremer Delegation eine musikalische Führung durch die alte Bischofsfestung und den alten, von den Schweden 1567 zerstörten Dom auf Domkirkeodden. Nach einer kleinen Abschlussfeier am Samstag ging es wieder nach Deutschland.

In den kommenden Jahren soll der Schüleraustausch zwischen den beiden Partnerschulen zu einer festen Größe im Angebot des SZ Bördestraße werden, um den Schülerinnen und Schülern kommender Jahrgänge interessante und lehrreiche Angebote über den alltäglichen Tellerrand des Unterrichtes hinaus zu ermöglichen. Geplant ist ein jährlicher Austausch zwischen den beiden Partnerschulen, welche das Schüleraustauschprogramm des SZ Bördestraße neben dem USA-Austausch um eine skandinavische Alternative bereichern wird. Da das Projekt Erasmus+ auf zwei Jahre angelegt ist, ist es für die Schulleitung des SZ Bördestraße notwendig, den neuen Antrag für die kommenden zwei Jahre zu stellen.

Herr Heitmann und Herr Grabener bedanken sich bei den Teilnehmern des Schüleraustausches und hoffen, dass dieser ebenso wie bei den Lehrern auch bei den Schülerinnen und Schülern für wertvolle Erfahrungen, bleibende Erinnerungen und neue Freundschaften gesorgt hat. Beide würden sich sehr freuen, auch in den kommenden Jahren das Schüleraustauschprogramm mit der Katedralskole in Hamar betreuen zu können.