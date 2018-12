Martin Hirsch, Inhaber der Schülerhilfe in Stuhr, hält die aufwändige Iso-Zertifizierung für einen wichtigen Meilenstein: „Mittlerweile erhält jeder vierte Schüler bezahlte Nachhilfe – sie wird immer wichtiger. Und professionelle Nachhilfe braucht definierte Qualitätsstandards und deren Kontrolle. Aus diesem Grund verfügt die Schülerhilfe über ein Tüv-geprüftes Qualitätsmanagementsystem.“ Hohe Qualitätsstandards hat sich die Schülerhilfe schon immer gesetzt: „Wir führen unsere Nachhilfeschüler an den geforderten Leistungsstandard heran, motivieren, geben Selbstvertrauen und tragen so zum Schulerfolg bei“, erklärt Hirsch. Mit der Zertifizierung nach Iso 9001 haben Eltern, Schüler und Lehrer nun die Bestätigung durch externe Prüfer, dass die Schülerhilfe darauf ausgerichtet ist, gleichbleibend hohe Qualität anzubieten.

Die Kriterien, die die Norm Iso 9001 verlangt, sind unter anderem fachliche und pädagogische Eignung der Nachhilfelehrer und deren gründliche Einarbeitung, sinnvolle Zusammensetzung und Größe der kleinen Gruppen sowie Orientierung des Unterrichts an den individuellen Anforderungen des einzelnen Schülers. Wichtig sind auch umfeldbezogene Kriterien, die ebenfalls Lernerfolg fördern. Um die Qualität kontinuierlich zu verbessern, werden die Ergebnisse aus Befragungen von Schülern, Eltern und Mitarbeitern herangezogen und regelmäßige Kontrollen durch die Prüfer des Tüv Nord durchgeführt.

Die Schülerhilfe hat sich für die am weitesten verbreitete Zertifizierung nach Iso 9001 entschieden. „Wir wollen bewusst keine Momentaufnahme unserer Qualitätsstandards. Stattdessen haben wir den Ehrgeiz, unsere Qualität fortlaufend zu verbessern und diesen Prozess auch regelmäßig überprüfen zu lassen“, so Martin Hirsch. Mit Erfolg, denn 94 Prozent der Kunden sind zufrieden und würden die Schülerhilfe Stuhr weiterempfehlen.