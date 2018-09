Damit die geplante Umstellung der Kleinkaliber-Anlage auf eine Digitalanlage realisiert werden kann, sind viele Mitglieder des Schützenvereins Lilienthal tätig. Zurzeit sieht man die Elektriker unter der Leitung von Meister Kevin Wendelken in der Anlage „Am Holze“. Dort wurden kürzlich rund 2000 Meter Kabel unter der Erde verlegt (Foto). Der Anschluss an die geplanten zwölf Bahnen geschieht an den nächsten Wochenenden. In der KK-Halle arbeitet parallel die „Holzabteilung“, angeführt von Gerd Nagel, um Wandverkleidungen und Fensterbretter einzubauen. Sollten alle Maßnahmen problemlos verlaufen, ist mit der Fertigstellung Anfang Dezember zu rechnen. Dann wird auch eine angemessene Eröffnungsfeier stattfinden.