Bei bestem Sommerwetter trafen sich rund 40 Mitglieder des Schützenvereins Lilienthal zur traditionellen Fahrradtour. Als Ausgangspunkt und Zwischenstopp wurde das heimische Vereinsheim ausgewählt. Wie immer wurden dort die Aktiven mit Kaffee und Kuchen, von Käthi Schneider und Edith Krüger angerichtet, versorgt. Danach ging es noch etliche Kilometer in Richtung Blockland weiter. Durch das warme Wetter mussten mehrere Trinkpausen eingelegt werden. Der Festausschuss mit Wolfgang Meyer-Ludewig und Michael Timm hatte gut vorgesorgt. Das Endziel wurde pünktlich um 18 Uhr erreicht. Wieder einmal verwandelten Anke und Harald Kohlmann ihren Garten mit viel Aufwand in eine Partyzone. Die geschmackvoll eingedeckten Tische hätte kein Partyservice besser herrichten können. Die mitgebrachten Salate, die unversehrt das Ziel erreichten, ergänzten sich hervorragend mit dem Grillfleisch, diesmal sogar mit Spareribs aus dem Smoker. Die Vorverlegung in den Frühsommer kam bei allen Teilnehmern gut an, sodass sich die Radler schon jetzt auf das nächste Jahr an selber Stelle freuen können.