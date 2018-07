An diesem Wochenende beginnt das alljährliche Schützenfest der Schwaneweder Schützen, bei dem die Grünröcke auch ihr neues

Königshaus ermitteln. Rund um den Kampf um die Krone haben die Vereinsmitglieder zudem ein buntes Rahmenprogramm gestrickt.

Bevor das Fest jedoch für die Allgemeinheit geöffnet wird, treffen sich die Schützen am Freitagabend zur Ausschmückung der Festhalle. So vorbereitet können dann am Sonnabend ab 14 Uhr die Fahne gehisst und der Start der 98. Ausgabe des Festes

offiziell ausgerufen werden. Danach beginnt das Schießprogramm. Ab

15 Uhr ist auch der Markt geöffnet.

Einer der Höhepunkte am Sonntag ist der traditionelle Schützenumzug. Bevor sich dieser in Bewegung setzt, treffen sich die Schützen mit den ebenfalls am Zug teilnehmenden befreundeten Vereinen auf dem Marktplatz. Um 14 Uhr geht es dann los, und der bunte Tross zieht entlang folgender Strecke durch den Ort:

Am Markt, Langenberg, Hohenbuchener Allee, Ritterkamp, zurück in die Hohenbuchener Allee und zum Heidkamp. Von dort aus geht es weiter entlang der Straßen Damm und Voßhall zum Schützenplatz.

Um dem Umzug eine besonders feierliche Note zu geben und das abdankende Königshaus gebührend zu verabschieden, bittet der Schützenverein alle Anwohner entlang der Wegstrecke, ihre Gärten,

Häuser und die Straßen festlich

zu schmücken. Ein Einsatz, der sich lohnt, denn die am schönsten hergerichteten Anwesen werden von einer Jury ausgewählt und prämiert.

Der Montag steht ganz im Zeichen der Schießwettbewerbe. Diese werden um 9 Uhr eröffnet. Eine Unterbrechung erfolgt gegen 11 Uhr, denn dann werden die Schützen im Schwaneweder Rathaus zu einem Empfang erwartet. Es folgt ein Festessen gegen 13 Uhr, an dem zahlreiche Gäste aus

Politik und Wirtschaft sowie Mitglieder befreundeter Vereine teilnehmen. Am Spätnachmittag geht es in die Endphase mit der

Königsermittlung. Um 20 Uhr stehen endlich die neuen Majestäten fest und werden ehrenvoll proklamiert. Während des großen Festballs können sich die Herrschaften gebührend feiern lassen, wozu auch die traditionelle Polonaise gehört. Seinen Abschluss findet das Schützenfest schließlich am Dienstagabend mit dem Katerschießen.