Stuhr. Am 30. April und am 1. Mai feiern die Mitglieder des Schützenvereines (SV) Stuhr von 1912 bei Nobel in Moordeich ihr Schützenfest. An beiden Tagen wird es wieder einen Festplatz mit verschiedenen Buden und einem Kinderkarussell geben. Am 30. April öffnet der Festplatz um 15 Uhr, am 1. Mai um 14 Uhr.

Das Ausschießen des Kinder- und des Schülerkönigs erfolgt am 30. April in der Zeit vom 18 bis 20 Uhr mit der Laseranlage auf dem Festplatz. Um 19 Uhr wird von der Landjugend Hasbergen/Stuhr unter Begleitung der Blockener Blasmusikanten der Maibaum aufgestellt. Der Anstich des ersten Fasses Maibier erfolgt durch Schützenkönig Alexander Homann. Mit DJ Torsten beginnt dann am 30. April der Tanz in den Mai. Die Pokalverleihungen und die Proklamation des neuen Königshauses erfolgen ab 20.30 Uhr. Zuvor werden noch die Ehrungen vorgenommen.

Am 1. Mai treffen sich die Mitglieder des SV Stuhr von 1912 bei der Schießhalle, um anschließend unter Begleitung der Moordeicher Jungs und Deerns zur KGS Moordeich (Lise-Meitner-Schule) zu marschieren, um dort um 14.30 Uhr die geladenen Vereine zu empfangen. Traditionell wird bei der Bäckerei/Konditorei Helmers eine kleine Pause eingelegt. Anschließend geht es direkt zum Festplatz. Im Saal der Gaststätte Nobel werden die Moordeicher Jungs und Deerns bis um 16 Uhr ein Konzert geben. Anschließend finden die Proklamationen des neuen Kinder- und Schülerkönigs statt.

Anschließend klingt das Schützenfest bis in den Abend hinein aus. Es ist Tradition, dass am Tag nach dem Schützenfest die neuen Könige besucht werden. Nachdem die „Abbauarbeiten“ erfolgt sind, werden sich die Mitglieder des SV Stuhr von 1912 auf ihre Fahrräder schwingen und die neuen Königshäuser anfahren.