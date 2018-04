An diesem Sonntag treten die Annenheider Schützen geschlossen an, um gemeinsam ihren noch amtierenden König abzuholen. (Melanie Osmers)

An diesem Wochenende steht Beim Schützenverein Annen­heide steht das Highlight des Jahres bevor: Die Grünröcke

feiern von Freitag bis Sonntag ihr Schützenfest und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Los geht es heute Abend um 17 Uhr mit dem Aufhängen des Kranzes beim Alterskönig. Um 19 Uhr treffen sich die Schützen an der Schießhalle zum Kranzaufhängen sowie für die weiteren Aufbauarbeiten. Anschließend geht es zum Aufstellen der weiteren Kränze beim König, der Königin und dem Jugendkönig.

Die amtierenden Majestäten Markus Hoffmann, Königin Carina Behrens und Alterskönig Edgar Schnier (v.l.) (Melanie Osmers)

Das offizielle Fest startet am Sonnabend um 14.30 Uhr mit dem Kinderumzug ab dem Schulhof der Annenheider Grundschule. Auf dem Festplatz erwarten vor allem die jüngeren Besucher von 15 bis 17 Uhr kostenloses Ponyreiten. Ab 15 Uhr ist außerdem die Senioren-Kaffeetafel gedeckt. Um 15.30 Uhr folgt ein Platzkonzert des

Musikzuges DTB. Sportlich geht es währenddessen am Luftgewehrstand zu, an dem der Vizekönig jeweils für die Herren,- Damen-, Jugend- und Seniorenklasse ausgeschossen wird. Für 17 Uhr ist die Proklamation des Kinder- und Schülerkönigs geplant. Ab 20 Uhr ist laut Wunsch des veranstaltenden Schützenvereins „Partystimmung in der Festhalle“ angesagt. Diese wird allerdings um 21 Uhr durch die Proklamation der Vizekönige unterbrochen. Anschließend darf ordentlich weiter gefeiert und getanzt werden.

Ehrung der Jubilare

Mit gezielten Schüssen zur Königswürde. (Alexander Bösch)

Nach einer vermutlich kurzen Nacht treten die Grünröcke am Sonntag, um 12 Uhr, erneut auf dem Schützenplatz an, um dann gemeinsam zum noch amtierenden Schützenkönig Markus Hoffmann zu marschieren. Dort angekommen stehen unter anderem die Ehrungen der Jubi­lare auf dem Programm. Dabei werden Herbert Behrens (60 Jahre), Bernd Kerckhoff (50 Jahre), Jürgen Klinker, Rolf-Jürgen Mehner und Anni Offer (jeweils 40 Jahre) sowie Uwe Schröder (25 Jahre) ausgezeichnet. Für

15 Uhr ist die Rückkehr auf dem Festplatz geplant. Dort erwartet die Kinder erneut kostenloses Ponyreiten. Um 15 Uhr gibt der Spielmannszug Adelheide ein kurzes Platzkonzert.

Kostenlos und für alle

Um 19 Uhr steigt dann die Spannung im Festzelt, denn kurz darauf wird das neue Königshaus bekannt gegeben. Im Anschluss daran folgen die traditionellen Ehrentänze und die neuen Majestäten werden sich am Abend noch gebührend feiern lassen.

Der Schützenverein Annenheide weist daraufhin, dass der Eintritt an allen Tagen kostenlos ist und Besucher aus Anneheide und dem Umland herzlich willkommen sind.