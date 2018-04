Bill Cosby (Mitte) vor Gericht: Dem Schauspieler drohen nach einem Schuldspruch bis zu zehn Jahre Gefängnis. (Corey Perrine / Pool / Getty Images)

Hat Schauspieler Bill Cosby im Jahr 2004 die frühere Universitätsangestellte Andrea Constand erst mit Tabletten hilflos gemacht und anschließend sexuell genötigt? Die Geschworenen eines Gerichts in Norristown im US-Bundesstaats Pennsylvania glauben: Ja, das hat er. Sie sprachen Cosby in allen Punkten der Anklage schuldig. Dem Schauspieler droht nun eine zehnjährige Haftstrafe. Der 80-Jährige kommt zunächst aber gegen Kaution frei, bis das Strafmaß feststeht.

Cosby, der in den 80-ern mit der „Bill Cosby Show“ weltweit bekannt wurde, stritt die Anschuldigungen stets ab und beteuerte, der Sex habe einvernehmlich stattgefunden. Außergerichtlich hatte er der Klägerin bereits mehr drei Millionen US-Dollar gezahlt. Ein erster Prozess gegen den Schauspieler war im vergangenen Jahr ohne Ergebnis zu Ende gegangen, nachdem sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen konnte.

Cosby, so die Jury, habe im Jahr 2004 eine Frau unter Medikamente gesetzt und sie anschließend sexuell genötigt. (Corey Perrine / Pool / Getty Images)

In den vergangenen Jahren erhoben Dutzende Frauen Vorwürfe gegen Cosby. Schon in den 60-ern soll sich der Entertainer an Frauen vergangenen haben; die meisten Vorwürfe sind allerdings bereits verjährt. Nach dem Urteil zeigte sich Anwältin Gloria Allred, die mehrere der mutmaßlichen Opfer Cosbys vertritt, erleichtert. „Endlich können wir sagen, dass Frauen geglaubt wird. Ich bin so glücklich wie ich in 42 Jahren noch nie nach einer Gerichtsentscheidung war.“