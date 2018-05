Dafür wird der Unterricht an der Grundschule Varrel ausgesetzt. In diesem Jahr geht es um den Kontinent Afrika. In Arbeitsgruppen wird dieses Thema unter Anleitung der Lehrkräfte intensiv erörtert. Vom Mittwoch, 30. Mai, bis Freitag, 1. Juni, finden jeweils in der Kernzeit von 8 bis 12 Uhr die Projekttage zum Thema Afrika statt. In kleinen Gruppen wollen sich die Kinder dann mit verschiedenen Aspekten des riesigen Nachbarkontinents beschäftigen. Dafür werden ehrenamtliche Unterstützer gesucht, die Lust haben, mit den Kindern den afrikanischen Kontinent spielerisch zu entdecken und kennenzulernen. Interessenten können unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74 dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr oder per E-Mail an info@freiwilligenagentur-stuhr.de Kontakt aufnehmen.