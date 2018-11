Der Vorbereitungslehrgang verteilt sich auf etwa zehn Schulungstage und wird hauptsächlich dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 18 bis 21 Uhr durchgeführt. Veranstaltungsort ist „Arps Gaststätte“ in Sandhausen-Myhle. Anmeldeformulare liegen in den örtlichen Angelfachgeschäften „Angeln & Jagen“ in der Schwaneweder Straße 5 sowie „Freizeit & Camping“ in der Westerbecker Straße 46 aus. Der Lehrgang wird voraussichtlich am 22. Februar starten. Nähere Informationen gibt es beim Verein unter der Telefonnummer 0 47 91 / 1 33 44 oder im Internet unter www.angelverein-ohz.de/Prüfungen.